С човек по-малко Фрайбург прати Вердер под чертата

  7 фев 2026 | 19:57
С човек по-малко Фрайбург прати Вердер под чертата

Фрайбург надви Вердер (Бремен) с 1:0 като домакин в среща от 21-вия кръг на германския елит. Ян-Никлас Бесте вкара атрактивно попадение в 13-тата минута, което се оказа и единственото. На всичко отгоре победителите играха с човек по-малко почти цяло второ полувреме, след като в 52-рата минута Йохан Манзамби получи директен червен за застрашаващо здравето на съперников играч влизане.

Поражението свали Вердер с едно място надолу в класирането, като тимът вече е под чертата. Фрайбург пък остава седми.

Този мач беше дебютен за новия наставник на гостите Даниел Тиуне. Тимът се представи сравнително добре и имаше своите шансове, но така и не стигна до гол. Даже атаката за попадението на Фрайбург тръгна след ситуация, при която бременчани за малко да поведат след задна ножица.

В следващия кръг Вердер ще приеме шампиона Байерн (Мюнхен). Фрайбург пък го очакват две гостувания през идната седмица - четвъртфинал за Купата на Германия срещу Херта (Берлин) и после дуел с Хофенхайм в Бундеслигата.

