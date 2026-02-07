Фон Алмен: Чувствам се като във филм

Популярни
  • 7 фев 2026 | 18:30
Само един опит беше необходим на 24-годишния Франьо фон Алмен, за да спечели олимпийското злато в спускането при мъжете от надпреварата в алпийските ски, засенчвайки швейцарската легенда и негов съотборник Марко Одермат.

Той направи така, че победата да изглежда лесна, но пътят на младежа към златото далеч не е гладък. След трагичната загуба на баща му, когато е само на 17 години, развиващата се кариера на Фон Алмен е почти спряна от липса на финансиране. Швейцарецът се обръща към краудфъндинга, което му позволява да продължи още един сезон, а този ход вече му се отплати.

Невероятният Фон Алмен лиши Италия от олимпийска титла в спускането
Дебютът на Франьо фон Алмен на Световната купа идва през 2023 година, а едва наскоро той започна да се конкурира с номер 1 в света и негов приятел Одермат. След като постигна първата си победа за Световната купа в супергигантския слалом през януари 2025-а, Фон Алмен накара света да му обърне внимание месец по-късно, когато на 23-годишна възраст спечели световната титла в спускането.

Марко Одермат: Четвъртото място, не е това, на което се надявах
След звездното му олимпийско спускане зрителите скандираха „Франьо“, а Фон Алмен се обърна към публиката, вдигайки ските си с усмивка на лице.

„Чувствам се като във филм, не съвсем реално“, каза Франьо фон Алмен, който не иска да се връща към трудните времена след загубата на баща му. „Предпочитам да се опитам да се концентрирам върху това, което тепърва предстои“, каза той на пресконференция след дебютната си победа на Олимпийски игри.

