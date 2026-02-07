София Годжа след запалването на олимпийския огън в Кортина: Беше огромна чест за мен!

София Годжа изигра ключова роля в осигуряването на домакинските права на Олимпийските игри в Милано-Кортина и затова изглеждаше уместно италианската състезателка по ски алпийски дисциплини да запали огъня в Кортина в края на церемонията по откриването снощи. Олимпийски шампиони в алпийските ски Алберто Томба и Дебора Компаньони пък имаха тази чест в Милано.

Густаво Тьони, олимпийският шампион в гигантския слалом от 1972-а, беше предпоследният носител на факела в планината и той го предаде на Годжа.

„Беше огромна чест за мен“, каза Годжа, добавяйки, че е използвала дихателни техники в стаята за подготовка, за да запази спокойствие.

„Беше още по-голяма чест да получа факела от ръцете на Густаво Тьони. И да запаля огъня едновременно с Компаньони и Томба“, добави тя, цитирана от АП.

През 2019 година Годжа и сноубордистката Микела Мойоли произнесоха съвместна реч пред близо 100 членове на Международния олимпийски комитет по време на гласуването за Игрите през 2026-а. Тяхното представяне беше в основната на успешната кандидатура на Милан-Кортина и Италия спечели гласоподавателите с позитивната си енергия, за да преодолее конкурентната кандидатура на Швеция.

„Спечелихме тази кандидатура за Италия, а сега аз запалих огъня“, добави Годжа, която спечели злато в спускането на Олимпийските игри в Пьончан 2018 и взе сребро четири години по-късно в Пекин, седмици след като падна тежко в Кортина. Тя ще бъде сред фаворитките за отличията в спускането за жени в неделя в Кортина.

През декември Годжа е била информирана, че е била избрана да запали огъня. След това трябвало да се опита да забрави това за известно време, докато се състезавала в стартовете от Световната купа. Тя се завърна на подиума в последното си състезание преди Олимпийските игри, завършвайки втора в супергигантския слалом в Кран-Монтана. След това мислите ѝ се насочили към домашните Олимпийски игри. И към жертвеника.

„Не мислех, че това ще ме трогне толкова много. Беше наистина емоционален и личен момент“, коментира тя.

След като задълженията около огъня приключили малко след полунощ, Годжа се втурнала обратно към хотела на отбора в Кортина. Трябвало да бъде на хълма за състезанието рано в събота за тренировка по спускане.

„След две минути бях в хотела“, каза тя, описвайки как е избягала от мястото толкова бързо, че не е свалила радиослушалката, която организаторите на церемонията са ѝ накарали да носи, докато не се озовала в банята на хотела си.

Снимки: Gettyimages