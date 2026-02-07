Популярни
  Баскетбол
  Евролига
  3. Евролига
  Никола Милутинов: Отново сме на правилния път

  7 фев 2026 | 17:39
  • 307
  • 0
Центърът на Олимпиакос Никола Милутинов заяви след победата над Виртус Болоня със 109:77 в петък вечер в среща от баскетболната Евролига за мъже, че гръцкият тим е изиграл добър мач, а среща в отбора по-рано през сезона е помогнала много.

„Като цяло изиграхме добър мач. Но дали това е най-доброто ни представяне? Не знам. Други могат да преценят. Единственото важно нещо е, че постигнахме победа. Възстановихме се след загубата в Дубай, така че сме отново на правилния път“, коментира сръбският национал.

„Червените-белите“ подобриха баланса си до 17-9 в редовния сезон, като заемат второ място във временното класиране.

„В Дубай се представихме зле. Знаем, че можем да играем по-добре и искахме да покажем, че това беше просто една лоша вечер“, добави 31-годишният баскетболист.

„Мисля, че гостуването срещу Виртус Болоня беше моментът, в който наистина започнахме да се подобряваме. Проведохме разговори след някои тежки загуби. Нашият капитан Костас Папаниколау ни обясни какво трябва да направим, така че той заслужава голямо признание - наистина променихме играта си след това“, разкри Никола Милутинов за среща на отбора по-рано през сезона, а попитан за подробности, той заяви:

„Това си е между нас. Важното е, че проработи. Трябва да продължим така, защото в Евролигата една или две загуби могат да те свалят с шест или седем места в класирането. Трябва да останем концентрирани, за да завършим редовния сезон на възможно най-добра позиция”.

Снимки: Imago

