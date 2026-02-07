Балкан надви Славия

Балкан (Ботевград) спечели гостуването си на Славия II (София) с 3:2 в приятелска среща. Стана равностоен двубой с доста критични моменти пред вратите. Треньорите пуснаха в игра всичките си футболисти. Цветомир Вачев даде преднина на ботевградчани с гол в 8-ата минута. В 22-ата, Антонио Попов изравни. Четвърт час след почивката, Балкан отново излезе напред, като точен беше Калоян Бонев. Васил Узунов заличи пасива в 71-ата минута. Развръзката настъпи в последните секунди, когато вкара Лазар Лазаров – 2:3.