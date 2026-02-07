Класни отбори ще мерят сили в полуфиналите на IEM Краков

Предстоят двата полуфинала на един от първите за годината големи турнири по Counter-Strike - провеждащият се в Краков шампионат от IEM сериите. Днес сили ще премерят двойките Spirit - FURIA и Vitality - MOUZ.

In OT @mousesports manage to convert Overpass 16-13 to kick off the second quarter-final at #IEM Kraków!



We're heading to @G2CSGO's pick of Dust 2 next ⏩ pic.twitter.com/htIUiOIqaa — Intel® Extreme Masters (@IEM) February 6, 2026

Spirit достигна до 1/2-финалите след победи в групите над Astrlais, NAVI и G2. FURIA също трябваше да се справя с NAVI и Astralis, а се наложи да надиграе и FUT Esports вчера по време на четвъртфиналите. Двата тима ще мерят сили днес от 16:45 ч.

Absolute DOMINATION from @FURIA in the first quarter-final at #IEM Kraków as they defeat @AuroraCS2_GG 2-0



13-7 Dust2

13-4 Mirage pic.twitter.com/10jGODexoQ — Intel® Extreme Masters (@IEM) February 6, 2026

Vitality се оказа в по-лесна група - с BC.Game, 3DMax и Aurora, докато MOUZ трябваше да се справя с NRG, FaZe и Falcons след загуба от Aurora. "Мишоците" все пак спечелиха 1/4-финала срещу G2 и днес от 20:00 ч. ще мерят сили с "пчеличките".

Снимка: HLTV