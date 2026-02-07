Популярни
  3. Кварацхелия може да се завърне срещу Марсилия

  • 7 фев 2026 | 04:59
Крилото на Пари Сен Жермен Хвича Кварацхелия е близо до завръщане в игра след контузията, която получи на 28 януари. Травмата се случи по време на мача от 8-ия кръг на Шампионската лига срещу Нюкасъл, завършил 1:1. Грузинският национал принудително заменен в 22-рата минута на срещата.

Според информация на изданието RMC Sport, Кварацхелия може да попадне в групата на парижани за предстоящия двубой срещу Марсилия в Лига 1. Старши треньорът Луис Енрике, ще вземе окончателно решение за участието му в неделния мач след съботната тренировка на отбора.

Срещата между ПСЖ и Марсилия ще се състои на 8 февруари.

През настоящия сезон Кварацхелия е взел участие в 27 мача във всички турнири, в които е отбелязал 7 гола и е направил 6 асистенции.

Снимки: Gettyimages

Серхио Рамос е бил готов да играе безплатно за Севиля

Серхио Рамос е бил готов да играе безплатно за Севиля

  • 7 фев 2026 | 03:46
  • 284
  • 0
Цифрите не лъжат: представянето на Груев беше от световна класа

Цифрите не лъжат: представянето на Груев беше от световна класа

  • 7 фев 2026 | 03:37
  • 862
  • 0
Официално: Хамес Родригес пидписа с Минесота Юнайтед

Официално: Хамес Родригес пидписа с Минесота Юнайтед

  • 7 фев 2026 | 03:07
  • 394
  • 0
Мениджърът на Лийдс сравни Груев със Стоичков и Матеус

Мениджърът на Лийдс сравни Груев със Стоичков и Матеус

  • 7 фев 2026 | 02:51
  • 2065
  • 0
Смениха Мартин Минчев заради глупост на негов съотборник

Смениха Мартин Минчев заради глупост на негов съотборник

  • 7 фев 2026 | 02:19
  • 865
  • 0
Бивш вратар на Славия подписа с ПАОК

Бивш вратар на Славия подписа с ПАОК

  • 7 фев 2026 | 02:02
  • 655
  • 0
С фантастична церемония бяха открити Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина

С фантастична церемония бяха открити Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина

  • 7 фев 2026 | 00:29
  • 13589
  • 18
Две асистенции на Илия Груев донесоха победа на Лийдс, "Елънд Роуд" скандира името на българина

Две асистенции на Илия Груев донесоха победа на Лийдс, "Елънд Роуд" скандира името на българина

  • 6 фев 2026 | 23:57
  • 10861
  • 11
ЦСКА с ударен старт на пролетта, нов отпразнува дебютен гол с гореща самба

ЦСКА с ударен старт на пролетта, нов отпразнува дебютен гол с гореща самба

  • 6 фев 2026 | 19:42
  • 101609
  • 551
Янев: Ако запазим концентрацията, мотивацията и желанието, ще сме отбор, който ще радва окото на феновете

Янев: Ако запазим концентрацията, мотивацията и желанието, ще сме отбор, който ще радва окото на феновете

  • 6 фев 2026 | 20:05
  • 13097
  • 32
Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

  • 6 фев 2026 | 17:14
  • 47147
  • 78
Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

  • 6 фев 2026 | 15:20
  • 27661
  • 17