Кварацхелия може да се завърне срещу Марсилия

Крилото на Пари Сен Жермен Хвича Кварацхелия е близо до завръщане в игра след контузията, която получи на 28 януари. Травмата се случи по време на мача от 8-ия кръг на Шампионската лига срещу Нюкасъл, завършил 1:1. Грузинският национал принудително заменен в 22-рата минута на срещата.

Според информация на изданието RMC Sport, Кварацхелия може да попадне в групата на парижани за предстоящия двубой срещу Марсилия в Лига 1. Старши треньорът Луис Енрике, ще вземе окончателно решение за участието му в неделния мач след съботната тренировка на отбора.

Контузията на Кварацхелия не е сериозна

Срещата между ПСЖ и Марсилия ще се състои на 8 февруари.

През настоящия сезон Кварацхелия е взел участие в 27 мача във всички турнири, в които е отбелязал 7 гола и е направил 6 асистенции.

