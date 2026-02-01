Популярни
Алекс Грозданов и Богданка с втора поредна тежка загуба в Полша

  • 1 фев 2026 | 20:08
  • 313
  • 0

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и шампионът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) записаха втора поредна тежка загуба в местната ПлюсЛига. Шампионите отстъпиха като гости на Асеко Ресовия (Жешув) с 2:3 (25:20, 18:25, 21:25, 25:22, 8:15) в дербито на 19-ия кръг, играно този следобед пред около 4300 зрители.

Срещата бе повторение на финала за Купата на Полша, който Богданка спечели с 3:0 гейма.

По този начин Богданка е на второ място във временното класиране с 12 победи, 6 загуби и 36 точки, но преди изиграването на останалите срещи от кръга. В следващия 20-и кръг Грозданов и компания ще бъдат домакини на Барком Кажани (Льов). Срещата е в петък (6 февруари) от 21,00 часа българско време.

Наставникът на шампионите Стефан Антига отново не можеше да разчита на двамата си диагонала - Кевин Сасак и Матеуш Малиновски.

Алекс Грозданов игра цял мач за Богданка и завърши със скромните 8 точки (2 блока, 1 ас и 45% ефективност в атака - +7).

Най-резултатен за Богданка бе Илир Ено с 19 точки (4 аса, 60% ефективност в атака и 33% позиитивно посрещане - +13), а звездата на тима Вилфредо Леон се отчете с 16 точки (2 блока, 2 аса, 30% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане - +2), но и това не беше достатъчно.

За домакините от Ресовия Артур Шалпук заби страхотните 28 точки (3 блока, 2 аса, 66% ефективност в атака и 38% позитивно посрещане - +19) и бе обявен за MVP на мача. Карол Бутрин добави още 18 точки (3 блока и 52% ефективност в атака - +13) за победата.

Снимки: plusliga.pl

