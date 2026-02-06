Мбапе изпрати съдебни изпълнители в офиса на ПСЖ

Съдебни изпълнители са посетили офиса на Пари Сен Жермен днес по искане на нападателя на Реал Мадрид Килиан Мбапе. Причината е неизплатени обезщетения за отпуск от страна на парижкия клуб, информира френското издание "Екип".

От общо дължимите на футболиста 60,9 милиона евро, ПСЖ не е изплатил 5,9 милиона евро. Тази сума представлява натрупани компенсации за неизползван отпуск. Съдебните изпълнители са връчили на парижани платежно нареждане с искане за погасяване на задължението към Мбапе.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Kylian Mbappé's lawyers have sent a bailiff to PSG for his unpaid €5.9m in vacation bonuses.



The justice could proceed to seizure of properties if PSG do not comply.



The judge previously ruled that PSG should pay Kylian Mbappé €60.9m in unpaid bonuses.… pic.twitter.com/x0pBUFUZBu — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 6, 2026

Ако френският гранд не се разплати с бившия си играч, съдът може да наложи запор върху имуществото на ПСЖ в рамките на осем дни. Освен това, адвокатите на капитана на френския национален отбор имат право да изтеглят дължимата сума директно от сметките на отбора. Клубът разполага със срок до 19 февруари, за да подаде възражение.

През 2024 г. Професионалната футболна лига на Франция (LFP) задължи парижани да изплатят на преминалия в Реал Мадрид нападател задължения по заплата и бонуси в размер на 55 милиона евро. През декември 2025 г. съдът по трудови спорове в Париж постанови ПСЖ да плати на футболиста 60,9 милиона евро, като в сумата бяха включени и компенсациите за отпуск. Финансовите претенции на клуба към бившия му играч бяха отхвърлени изцяло.