Всички билети за мъжкото спускане в Бормио утре са продадени

Препълнени трибуни се очакват за спускането при мъжете в събота в Бормио - най-престижната дисциплина в алпийските ски и първата, която ще раздаде медали на Зимните олимпийски игри Милано - Кортина 2026.

Около 7 000 зрители с билети ще пристигнат в курорта, за да наблюдават най-добрите скиори в света, които ще се спуснат по стръмната писта „Стелвио“ със скорости до 150 км/ч, съобщиха организаторите. Феновете ще се съберат на новоизградения ски център „Стелвио“ при финала. От тях около 5 000 ще следят състезанието по протежение на трасето, докато около 2 000 ще заемат места на голямата трибуна за зрители, а още няколко десетки - в специални ложи. Цените на билетите варираха между 100 и 220 евро.

Останалите състезания по алпийски ски в Бормио също са разпродадени, като само за комбинацията в понеделник и за състезанията по ски-алпинизъм са останали ограничен брой места.

„Само преди седмица нямаше останали билети по трасето. Бормио е практически разпродаден“, заяви Серджо Шена, член на борда на Фондация "Милано - Кортина 2026", която организира Игрите.

За разлика от това, билети за състезанията по ски свободен стил и сноуборд в близкия Ливиньо все още са налични дори в навечерието на Игрите. По-големият брой дисциплини в Ливиньо, съчетан с множество квалификационни кръгове, е довел до по-слаб интерес.

Организаторите са предложили билети с намаление за някои от сесиите.

„В Ливиньо има 26 дисциплини, на които ще се раздават медали, и всички имат квалификации, така че промоцията важеше за част от тях“, обясни Шена.