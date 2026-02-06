Популярни
Добра и лоша новина за Байер преди сблъсъка с Борусия (Мьонхенгладбах)

Байер Леверкузен ще бъде без халфа Ибрахим Маза в мача от Първа Бундеслига срещу местния си противник Борусия Мьонхенгладбах в събота, но защитникът Тим Орман е на разположение на "аспирините". Маза все още е извън игра заради проблеми с коляното. "За съжаление, той пропуска мача. Трябва да чакаме до следващата седмица, сега е твърде рано", каза треньорът Каспер Хюлманд на пресконференция в петък. Орман току-що се завърна в клуба след престой под наем в австрийския шампион Щурм Грац.

"Първите му тренировки тук бяха много добри. Той е физически силен и много бърз и ще ни подсили през следващите месеци", каза още Хюлманд. Леверкузен е на пето място в класирането до момента. "Анализирахме мачовете подробно. Изминахме дълъг път, особено при подаванията и доминиращия ни стил на игра. Искаме да бъдем постоянни и да покажем нашата игра", каза още специалистът.

Снимки: Gettyimages

