Люис-Франсис вярва в успеха на Азу и Хънт на Eвропейското в Бирмингам през 2026 г.

Олимпийският шампион Марк Люис-Франсис изрази увереност, че британските спринтьори Ейми Хънт и Джеремая Азу ще блеснат на родна земя по време на Eвропейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през 2026 г.

След като спечели сребърен медал на 200 метра на Световното първенство миналата година, Хънт записа най-бързия си старт на сезон в дисциплината 60 метра със 7.17 секунди, с което откри сметката си за 2026 г.

Азу също се радваше на звездна 2025 г. със световни и европейски златни медали в зала. Двамата атлети изглежда навлизат във върхова форма в перфектния момент, предвид предстоящото домашно първенство.

Бирмингам 2026 ще отбележи първия път, в който Европейското първенство по лека атлетика се провежда в британски град, а Люис-Франсис очаква истински спектакъл в родния си град.

"Ейми Хънт е вдъхновение за спорта. Толкова много млади момичета чакат да я видят как се състезава. Тя ще се справи невероятно“, заяви Люис-Франсис.

"Същото важи и за Джеремая Азу. Той определено ще блесне на Eвропейското първенство. Той е невероятен атлет и страхотен човек“, добави той.

"Той напусна първоначалния си треньор, за да отиде в Италия, върна се в Уелс и спечели злато на европейското и световното първенство в зала през 2025 г.“

Люис-Франсис знае по-добре от мнозина какво е необходимо, за да спечелиш медал на европейско първенство, след като печели злато на 4x100 метра през 2006 г. и индивидуален сребърен медал през 2010 г.

Атлетът, известен с прякора си Стрелата от Дарластън, влезе в историята, когато беше на последния пост в щафетата на Великобритания на 4x100 метра, спечелила златен медал на Олимпийските игри в Атина през 2004 г.

Въпреки това 43-годишният спринтьор все още определя европейското си сребро като един от най-ярките моменти в кариерата си, което отрежда специално място на шампионата в сърцето му.

"Барселона през 2010 г. беше нещо лично за мен. Определено бях аутсайдер“, спомня си Люис-Франсис.

"Тъкмо се бях завърнал след контузия на ахилеса и се преместих в тренировъчната група на Линфорд Кристи. Отивайки на това европейско първенство, където моят треньор спечели първото си олимпийско злато, напрежението върху мен да взема медал беше голямо.“

"Ако познавате Линфорд, знаете, че обича да се шегува, така че никога нямаше да ми прости, ако не бях взел медал.“

"Това беше един от най-големите върхове в кариерата ми. Беше и последното голямо състезание в кариерата ми, така че означаваше много.“

Сега Люис-Франсис вдъхновява следващото поколение спринтьори, като посещава училища около стадион "Алекзандър“, където ще се проведе шампионатът в Пери Бар.

"Това са вълнуващи времена за Бирмингам“, каза той. "Да вляза в училищата и да ангажирам местните, да видя лицата на децата, които са развълнувани, че европейско първенство идва в Бирмингам, е невероятно за мен.“

"Да мога да видя децата, които може и да не знаят кой съм, да гледат видео как се състезавам, просто предизвиква огромна усмивка на лицето ми.“

"Да се върна и да вдъхновявам следващото поколение, да ги ангажирам с леката атлетика, е много удовлетворяващо. Това показва, че наследството продължава и всичко, което съм постигнал, мога да предам на следващото поколение.“

Снимки: Gettyimages