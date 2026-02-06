Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Солидно начало на пролетния полусезон за ЦСКА, "червените" с обрат за 3:1 над Арда - на живо с отзивите
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Люис-Франсис вярва в успеха на Азу и Хънт на Eвропейското в Бирмингам през 2026 г.

Люис-Франсис вярва в успеха на Азу и Хънт на Eвропейското в Бирмингам през 2026 г.

  • 6 фев 2026 | 19:11
  • 189
  • 0
Люис-Франсис вярва в успеха на Азу и Хънт на Eвропейското в Бирмингам през 2026 г.

Олимпийският шампион Марк Люис-Франсис изрази увереност, че британските спринтьори Ейми Хънт и Джеремая Азу ще блеснат на родна земя по време на Eвропейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през 2026 г.

След като спечели сребърен медал на 200 метра на Световното първенство миналата година, Хънт записа най-бързия си старт на сезон в дисциплината 60 метра със 7.17 секунди, с което откри сметката си за 2026 г.

Азу също се радваше на звездна 2025 г. със световни и европейски златни медали в зала. Двамата атлети изглежда навлизат във върхова форма в перфектния момент, предвид предстоящото домашно първенство.

Бирмингам 2026 ще отбележи първия път, в който Европейското първенство по лека атлетика се провежда в британски град, а Люис-Франсис очаква истински спектакъл в родния си град.

"Ейми Хънт е вдъхновение за спорта. Толкова много млади момичета чакат да я видят как се състезава. Тя ще се справи невероятно“, заяви Люис-Франсис.

"Същото важи и за Джеремая Азу. Той определено ще блесне на Eвропейското първенство. Той е невероятен атлет и страхотен човек“, добави той.

"Той напусна първоначалния си треньор, за да отиде в Италия, върна се в Уелс и спечели злато на европейското и световното първенство в зала през 2025 г.“

Люис-Франсис знае по-добре от мнозина какво е необходимо, за да спечелиш медал на европейско първенство, след като печели злато на 4x100 метра през 2006 г. и индивидуален сребърен медал през 2010 г.

Атлетът, известен с прякора си Стрелата от Дарластън, влезе в историята, когато беше на последния пост в щафетата на Великобритания на 4x100 метра, спечелила златен медал на Олимпийските игри в Атина през 2004 г.

Въпреки това 43-годишният спринтьор все още определя европейското си сребро като един от най-ярките моменти в кариерата си, което отрежда специално място на шампионата в сърцето му.

"Барселона през 2010 г. беше нещо лично за мен. Определено бях аутсайдер“, спомня си Люис-Франсис.

"Тъкмо се бях завърнал след контузия на ахилеса и се преместих в тренировъчната група на Линфорд Кристи. Отивайки на това европейско първенство, където моят треньор спечели първото си олимпийско злато, напрежението върху мен да взема медал беше голямо.“

"Ако познавате Линфорд, знаете, че обича да се шегува, така че никога нямаше да ми прости, ако не бях взел медал.“

"Това беше един от най-големите върхове в кариерата ми. Беше и последното голямо състезание в кариерата ми, така че означаваше много.“

Сега Люис-Франсис вдъхновява следващото поколение спринтьори, като посещава училища около стадион "Алекзандър“, където ще се проведе шампионатът в Пери Бар.

"Това са вълнуващи времена за Бирмингам“, каза той. "Да вляза в училищата и да ангажирам местните, да видя лицата на децата, които са развълнувани, че европейско първенство идва в Бирмингам, е невероятно за мен.“

"Да мога да видя децата, които може и да не знаят кой съм, да гледат видео как се състезавам, просто предизвиква огромна усмивка на лицето ми.“

"Да се върна и да вдъхновявам следващото поколение, да ги ангажирам с леката атлетика, е много удовлетворяващо. Това показва, че наследството продължава и всичко, което съм постигнал, мога да предам на следващото поколение.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Кенийски олимпиец с 4-годишно наказание за допинг

Кенийски олимпиец с 4-годишно наказание за допинг

  • 6 фев 2026 | 16:29
  • 877
  • 0
Чебет се цели в Световното за щафети като част от подготовката за сезон 2026

Чебет се цели в Световното за щафети като част от подготовката за сезон 2026

  • 6 фев 2026 | 16:08
  • 197
  • 0
Седмина атлети, които успешно смениха дисциплините си

Седмина атлети, които успешно смениха дисциплините си

  • 6 фев 2026 | 15:50
  • 780
  • 0
Юсейн Болт е "готов“ да се състезава в друг спорт на Олимпийските игри през 2028 г.

Юсейн Болт е "готов“ да се състезава в друг спорт на Олимпийските игри през 2028 г.

  • 6 фев 2026 | 15:13
  • 6515
  • 1
Решението на Световната атлетика да отхвърли рекорда на Джейкъб Киплимо е поставено под въпрос

Решението на Световната атлетика да отхвърли рекорда на Джейкъб Киплимо е поставено под въпрос

  • 6 фев 2026 | 15:03
  • 406
  • 0
Медалисти от европейски първенства ще спорят на турнира за скок височина в Тринец

Медалисти от европейски първенства ще спорят на турнира за скок височина в Тринец

  • 6 фев 2026 | 14:52
  • 287
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с ударен старт на пролетта, нов отпразнува дебютен гол с гореща самба

ЦСКА с ударен старт на пролетта, нов отпразнува дебютен гол с гореща самба

  • 6 фев 2026 | 19:42
  • 75589
  • 371
Янев: Ако запазим концентрацията, мотивацията и желанието, ще сме отбор, който ще радва окото на феновете

Янев: Ако запазим концентрацията, мотивацията и желанието, ще сме отбор, който ще радва окото на феновете

  • 6 фев 2026 | 20:05
  • 1048
  • 0
Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

  • 6 фев 2026 | 17:14
  • 39020
  • 65
Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

  • 6 фев 2026 | 15:20
  • 20907
  • 10
Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

  • 6 фев 2026 | 08:00
  • 13299
  • 10
България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

  • 6 фев 2026 | 07:45
  • 11651
  • 23