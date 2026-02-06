Шотландско крило си спечели престижен прякор от Георги Миланов

Популярни
Солидно начало на пролетния полусезон за ЦСКА, "червените" с обрат за 3:1 над Арда - на живо с отзивите
  1. Sportal.bg
  2. Динамо (Букурещ)
  • 6 фев 2026 | 18:50
  • 437
  • 0
Бившият футболист на Килмарнък (Шотландия) Даниел Армстронг се превърна във важен играч за Динамо (Букурещ), след като вкара гол срещу Петролул за 1:1 и подаде за победното попадение (3:2) срещу Фарул (Констанца) преди няколко дни. Динамо спечели гостуването в Констанца на 4-и февруари и с 48 точки е само на 1 от лидера в класирането Университатя (Крайова). А явно шотландецът се чувства чудесно в съблекалнята на „кучетата“, където колегите му го сравняват със звезда от Серия А. Още от тренировъчния лагер на Динамо в Анталия, стана ясно, че Армстронг се е сдобил с ново прозвище.

Българският полузащитник Георги Миланов не спира да носи усмивки на лицата на съотборниците си, като измисли забавен прякор за новия си колега, пише сайтът prosport.ro. „Мактоминей, Мактоминей“, се чуваше да казва българинът, когато шотландското крило беше с топката по време на тренировките, водени от наставника Желко Копич, познат у нас от периода си в Ботев (Пловдив). 28-годишният флангови нападател първоначално си криеше лицето от неудобство, когато целият отбор му подвиквал името на именития му сънародник от Наполи Скот Мактоминей, но постепенно започнал да свиква и да приема с усмивка, когато се обръщат така към него. „Планът ми е да направя един страхотен сезон, след това да се подготвя за новия сезон и така нататък. Каквото и да се случва във футбола, аз съм човек, който го приема ден за ден, ден след ден, мач след мач“, каза играчът на Желко Копич.

Снимки: Imago

