Програмата за Купата при жените вече е ясна

  • 6 фев 2026 | 18:31
  • 86
  • 0
Българската федерация по баскетбол обяви програмата за турнира за Купата на страната при жените, който тази година ще включва четири тима.

Стара Загора ще приеме надпреварата на 14и 15 февруари. Мачовете ще се играят в зала "Общинска".

Участниците са трите състава от женското първенство - Берое Стара Загора, Монтана 2003 и Рилски спортист, както и допълнителният четвърти отбор, сформиран от БФБаскетбол.

Програмата на турнира:

14 февруари (събота) - полуфинали:

13:00 Монтана 2003 - БФБ отбор

16:00 Берое - Рилски спортист

15 февруари (неделя):

13:00 Мач за трето място

16:00 Финал

