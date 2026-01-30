Фратрия назначи нов шеф на ДЮШ

Втородивизионният Фратрия назначи Виктор Уляницки за директор на детско-юношеската си школа, съобщават варненци. "Днес искаме официално да представим човек, чието име говори само за себе си - Виктор Василиевич Уляницки", пишат от клуба.

"Той е опитен футболен треньор с над 15 години стаж на професионално ниво, преминал дълъг и наситен път във футбола. През годините на своята треньорска кариера Виктор Василиевич е работил в клубове от различни държави и първенства: Оболон, Кривбас, Металург (Донецк), Ворскла, Мордовия, Тараз, Алтай, Аксу, Ордабаси. Той е заемал длъжности като асистент на старши треньор, спортен директор, работил е в структурите на професионални клубове и познава футбола отвътре — от детско-юношеския етап до мъжкия професионален футбол.

Днес Виктор Василиевич се присъединява към Фратрия и поема ръководството на детската футболна школа като директор и става старши треньор на отбора до 17 години.

Това е важна стъпка за нашия клуб и цялата академия. Неговият опит, системен подход, внимание към детайла и разбиране на съвременния футбол са точно това, от което се нуждаем за правилното развитие на младите футболисти. Ние сме убедени, че Фратрия расте, когато начело стоят професионалисти. Добре дошъл в семейството!", се казва още в комюникето на "братлетата".