Треньорът на Фратрия взе лиценз UEFA Pro

Старши треньорът на Фратрия Алексей Савинов е получил лиценз UEFA Pro - най-високата треньорска категория в европейския футбол. За това се похвалиха лично “братлетата” в социалните мрежи.

Ето какво пишат от Фратрия:

Страхотна новина за цяла ФРАТРИЯ

Нашият старши треньор Алексей Савинов официално получи лиценз UEFA PRO — най-високата треньорска категория в европейския футбол.

Това е нивото на водещите треньори, които работят в топ клубове и национални отбори.

Години опит, обучение, практика и пълна отдаденост на футбола — всичко това вече е потвърдено на най-високо ниво.

За нашия клуб това означава:

• професионализъм без компромиси

• модерен европейски подход

• още по-високо ниво на изисквания и амбиции

Алексей, поздравления за това голямо и напълно заслужено постижение

Гордеем се, че такъв треньор е част от ФРАТРИЯ.

Продължаваме напред. Само напред.