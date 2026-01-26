Треньорът на Фратрия взе лиценз UEFA Pro

Старши треньорът на Фратрия Алексей Савинов е получил лиценз UEFA Pro - най-високата треньорска категория в европейския футбол. За това се похвалиха лично “братлетата” в социалните мрежи.
Ето какво пишат от Фратрия:
Страхотна новина за цяла ФРАТРИЯ
Нашият старши треньор Алексей Савинов официално получи лиценз UEFA PRO — най-високата треньорска категория в европейския футбол.
Това е нивото на водещите треньори, които работят в топ клубове и национални отбори.
Години опит, обучение, практика и пълна отдаденост на футбола — всичко това вече е потвърдено на най-високо ниво.
За нашия клуб това означава:
• професионализъм без компромиси
• модерен европейски подход
• още по-високо ниво на изисквания и амбиции
Алексей, поздравления за това голямо и напълно заслужено постижение
Гордеем се, че такъв треньор е част от ФРАТРИЯ.
Продължаваме напред. Само напред.