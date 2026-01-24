Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Черноморец (Бургас)
  "Акулите" и "братлетата" с голово реми

  • 24 яну 2026 | 16:46
Черноморец и Фратрия не излъчиха победител в контролна среща. На стадиона в Българово "акулите" отстъпваха с 0:2, но в крайна сметка успяха да изравнят за крайното 2:2. Възпитаниците на Иван Колев можеха и да осъществят обрат, но направиха няколко пропуска в последните 10-ина минути на двубоя.

През първото полувреме голове не паднаха. Фратрия поведе с 2:0 с попадения на Валентин Йосков в 50-ата и 56-ата минута. Черноморец реагира бързо и в 61-вата минута Жулиян Иванов се разписа за 1:2. "Акулите" изравниха само 180 секунди по-късно. Ростислав Костенски бе фаулиран в наказателното поле и главният съдия отсъди дузпа. От бялата точка Живко Петков бе точен за 2:2.

До края на мача "акулите" пропуснаха няколко отлични възможности да осъществят обрат, включително греда след удар на Живко Петков.

