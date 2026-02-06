Магучих, Михамбо и Крестан сред звездите на турнира в Карлсруе

Световната рекордьорка Ярослава Магучих и местната звезда Малайка Михамбо ще направят своя дебют за сезона в златната верига на Световния атлетически тур на закрито, докато Елиот Крестан ще има възможност да надгради над скорошните си рекордни постижения по време на турнира в Карлсруе в неделя.

За много атлети тазгодишният Световен тур на закрито е важна част от подготовката за Световното първенство по лека атлетика на закрито в Торун, а след това и за сезона на открито, който включва и Световния шампионат Ultimate Championship.

Украинката Магучих вече се е класирала за Ultimate Championship като олимпийска шампионка в скока на височина и ще се стреми да запази инерцията си след силния старт на сезона в Лвов. Там Магучих постигна най-добър резултат в света за годината от 2.03 м – най-доброто постижение за 24-годишната атлетка след световния ѝ рекорд от 2.10 м, поставен през юли 2024 г.

Тя се завръща в Карлсруе за първи път от 2020 г., когато тогава 18-годишната Магучих постави световен рекорд на закрито за девойки под 20 години с 2.02 м. Сред съперничките ѝ тогава беше нейната сънародничка Юлия Левченко, като двете ще се изправят една срещу друга отново в неделя. Левченко идва след победа в Котбус с резултат 1.94 м. Към тях ще се присъединят шампионката на Германия Кристина Хонсел, шведската бронзова медалистка от европейско първенство на закрито Енгла Нилсон и чехкинята Михаела Хруба.

В скока на дължина ще се състои сблъсък между олимпийската и двукратна световна шампионка на Германия Михамбо и италианката Лариса Япикино, която завърши четвърта на Олимпийските игри.

Михамбо изравни личния си рекорд на закрито и счупи 31-годишен рекорд на турнира, когато скочи 7.07 м за победата в Карлсруе миналата година. Сега тя ще защитава титлата си, като ще се опита да надгради над постижението си от 6.56 м, с което откри сезона си миналия месец в Дюселдорф.

Конкуренцията ще бъде сериозна, тъй като Япикино вече преодоля 6.93 м тази година в Анкона. Подобно на Махучих, Япикино също се завръща в Карлсруе за първи път от 2020 г.

"Много съм щастлива да се върна в Карлсруе, тъй като тук натрупах първия си международен опит като девойка“, заяви Япикино, която миналата година скочи 7.06 м на открито. "Надявам се този път да се насладя още повече и да развълнувам публиката.“

В надпреварата ще участва и трета атлетка с резултат над седем метра – Хилари Кпача от Франция, както и рекордьорката на Нидерландия Паулине Хондема и сръбкинята Милица Гардашевич.

В овчарския скок при мъжете ще се състезават двукратният световен медалист Ернест Джон Обиена срещу европейските шампиони на закрито Мено Влон и Сондре Гутормсен, докато сребърният медалист от световното на закрито през 2024 г. Ясер Трики оглавява списъка в тройния скок.

Очакват се оспорвани битки на пистата Белгиецът Крестан е фаворит в бягането на 800 метра, след като се изкачи до четвърто място във вечната световна ранглиста на къса писта с рекорд на турнира от 1:43.83 мин. по време на състезанието от златната верига на Световния тур на закрито в Острава във вторник.

Това беше пети пореден финал на 800 метра на закрито под 1:45 минути за двукратния световен медалист на закрито, при това в първия му старт за сезона.

В Карлсруе той ще се изправи срещу бронзовия медалист от световното първенство през 2023 г. Бен Патисън от Великобритания, който завърши трети на Millrose Games в Ню Йорк миналия уикенд, както и срещу двукратния шампион от Игрите на Британската общност Уиклиф Кинямал от Кения и шведа Андреас Крамер, който спечели сребро на световното на закрито през 2024 г., едно място пред Крестан.

Бронзовата олимпийска медалистка Джорджия Хънтър Бел ще се състезава за първи път тази година на 1500 метра, където ще се изправи срещу сънародничката си от Великобритания Джема Рийки, сребърна медалистка на 800 метра от световното на закрито през 2024 г. Конкуренция ще им бъде и етиопката Бирке Хайлом, която победи в Острава с най-добър резултат в света за сезона от 4:00.62 мин. Нейната 18-годишна сънародничка Сарон Берхе беше втора в това състезание с 4:01.23 мин. – време, което подобри официалния световен рекорд за девойки под 20 години на къса писта от 4:01.57 мин. (предстои ратификация), и двете ще се сблъскат отново в Карлсруе.

В бягането на 1500 метра при мъжете ще участват многократният европейски медалист на закрито Азедин Хабз от Франция и защитаващият титлата си швед Самуел Пилстрьом, който оглави общото класиране на Световния тур на закрито миналата година. Те ще се състезават срещу белгиеца Питер Сиск, който завърши трети на 2000 метра на New Balance Indoor Grand Prix в Бостън, както и срещу италианеца Федерико Рива и германеца Карл Бебендорф.

Двукратната световна медалистка на закрито Лора Мюър от Великобритания прави своя дебют за сезона на 3000 метра, завръщайки се на турнира, където през 2017 г. постави европейския рекорд на закрито от 8:26.41 мин. Тя ще се изправи срещу двукратната световна сребърна медалистка на 1500 метра от Етиопия Аксумавит Ембайе, бронзовата медалистка на 1500 метра от световното на закрито през 2022 г. Хирут Мешеша и 17-годишната Марта Алемайо, която защити световната си титла по крос-кънтри за девойки под 20 години в Талахаси миналия месец, както и срещу американката Елиз Крани и канадката Габриела ДеБюс-Стафорд.