Баскетболна съпруга успокои феновете ПАО след контузията на мъжа й

Джериън Грант напусна мача на Панатинайкос срещу Партизан с оплаквания за проблеми в палеца, след удар с топката, което предизвика безпокойство в отбора. Въпреки това, съпругата му реши да успокои феновете на гръцкия гранд с публикация в Инстаграм.

„Джериън е добре, хора. Това е същият палец, който постоянно го боли! Боли го, но се бори“, написа Емили Грант, публикувайки снимка, на която ръката на играча е превързана.

Въпреки че първоначалните оценки на медицинския щаб на „зелените“ са оптимистични и не показват нищо сериозно, играчът ще премине необходимите медицински прегледи в Атина. Чрез тях ще бъде точно установена причината за проблема, с надеждата той да може да подсили отбора си в предстоящите важни мачове.