Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Баскетболна съпруга успокои феновете ПАО след контузията на мъжа й

Баскетболна съпруга успокои феновете ПАО след контузията на мъжа й

  • 6 фев 2026 | 17:46
  • 278
  • 1
Баскетболна съпруга успокои феновете ПАО след контузията на мъжа й

Джериън Грант напусна мача на Панатинайкос срещу Партизан с оплаквания за проблеми в палеца, след удар с топката, което предизвика безпокойство в отбора. Въпреки това, съпругата му реши да успокои феновете на гръцкия гранд с публикация в Инстаграм.

„Джериън е добре, хора. Това е същият палец, който постоянно го боли! Боли го, но се бори“, написа Емили Грант, публикувайки снимка, на която ръката на играча е превързана.

Въпреки че първоначалните оценки на медицинския щаб на „зелените“ са оптимистични и не показват нищо сериозно, играчът ще премине необходимите медицински прегледи в Атина. Чрез тях ще бъде точно установена причината за проблема, с надеждата той да може да подсили отбора си в предстоящите важни мачове.

Следвай ни:

Още от Евролига

Следете със Sportal.bg пет мача от Евролигата

Следете със Sportal.bg пет мача от Евролигата

  • 6 фев 2026 | 16:22
  • 568
  • 0
Везенков и Олимпиакос в битка с коварен съперник в Пирея

Везенков и Олимпиакос в битка с коварен съперник в Пирея

  • 6 фев 2026 | 16:13
  • 410
  • 1
Атаман коментира ситуацията около контузията на Кендрик Нън

Атаман коментира ситуацията около контузията на Кендрик Нън

  • 6 фев 2026 | 15:57
  • 286
  • 0
Интересни резултати за старт на кръг №27 в Евролигата

Интересни резултати за старт на кръг №27 в Евролигата

  • 6 фев 2026 | 00:07
  • 4741
  • 0
Везенков изравни постижение на Майк Джеймс и подгони Миротич

Везенков изравни постижение на Майк Джеймс и подгони Миротич

  • 5 фев 2026 | 18:41
  • 1331
  • 4
Канадец стана MVP на кръга в Евролигата и записа името си в историята

Канадец стана MVP на кръга в Евролигата и записа името си в историята

  • 5 фев 2026 | 18:00
  • 744
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1:1 Арда, Брахими нацели две греди

ЦСКА 1:1 Арда, Брахими нацели две греди

  • 6 фев 2026 | 18:37
  • 37039
  • 109
Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

  • 6 фев 2026 | 17:14
  • 28207
  • 62
Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

  • 6 фев 2026 | 15:20
  • 16894
  • 10
Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

  • 6 фев 2026 | 10:43
  • 23636
  • 66
Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

  • 6 фев 2026 | 08:00
  • 11932
  • 10
България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

  • 6 фев 2026 | 07:45
  • 10729
  • 23