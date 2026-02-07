Популярни
  Осасуна надхитри и Селта

Осасуна надхитри и Селта

  • 7 фев 2026 | 00:57
Осасуна затвърди възхода си в последните седмици с победа като гост на Селта - 2:1. Тимът от Памплона ликува на "Балаидос" с голове а Анте Будимир и резервата Раул Де Аро, като вече е на 8-о място в класирането на Ла Лига с 29 точки.

Домакините създадоха повече положения, но липсата на точност в завършващата фаза, както и умората от натоварения календар, попречиха на галисийци да стигнат до положителен резултат. Съставът на Клаудио Хиралдес няма победа в последните си 4 мача във всички турнири и е 7-и в таблицата, на 4 точки пред Осасуна.

Осасуна поведе в 35-ата минута, когато Раул Моро показа настойчивост по десния фланг и с перфектно центриране намери Анте Будимир, а хърватският ветеран беше точен с глава и отбеляза 11-тия си гол от началото на сезона.

Селта притисна гостите и имаше няколко добри възможности да изравни до почивката, но ги пропиля. В началото на второто полувреме домакините получиха дузпа, а Борха Иглесиас не сгреши и вкара за 1:1.

Галисийци се надяваха на пълен обрат, но вместо това Осасуна измъкна трите точки в 79-ата минута. Алехандро Катена надскочи Оскар Мингеса и осигури перфкетна топка за Раул Де Аро, който отблизо не остави шансове на Йонуц Раду.

Следващият мач на Селта е като гост на Еспаньол, а Осасуна ще има визита на Елче.

