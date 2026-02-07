Лил стъпи накриво срещу последния

Популярни
»
  • 7 фев 2026 | 01:25
  • 146
  • 0
Метц и Лил откриха 21-вия кръг в Лига 1 с нулево равенство. "Песовете" бяха отборът, който повече търсеше победата, но не можа да преодолее стабилния дефанзивен вал на домакините, които са на дъното в класирането.

Още в началото на мача съдията Гийом Паради даде дузпа за Лил, но след намесата на ВАР промени решението си. В 18-ата минута Алфа Туре от Лил прати топката в мрежата, но голът му беше отменен заради засада.

През втората част футболистите на Лил вдигнаха темпото и за Метц стана по-трудно да спира атаките на гостите. В 65-ата минута пропуск направи Хакон Арнар Харалдсон, а след това и ветеранът Оливие Жиру се размина с гола.

В оставащото време Лил продължи да атакува и в 76-ата минута Тиаго Сантош уцели гредата. Метц не се огъна и взе ценна точка, с която се изравни с Оксер. "Песовете" пък са 5-и в подреждането с 33 точки.

