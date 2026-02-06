Канадската олимпийска медалистка Алиша Нюман е с временно спрени състезателни права

Канадската състезателка в овчарския скок и бронзова олимпийска медалистка Алиша Нюман получи временна забрана да се състезава от Отдела за почтеност в леката атлетика (Athletics Integrity Unit) поради пропуски в предоставянето на информация за местонахождението си.

Националният ръководен орган по лека атлетика в страната потвърди новината за наказанието.

"Това е неприятна ситуация и Athletics Canada се надява да види Алиша Нюман отново като част от националната ни програма, когато тя отново има право да се състезава“, се казва в част от изявлението на организацията.

През миналата година именитата олимпийска плувкиня Пени Олексяк също получи забрана да се състезава заради три подобни нарушения. Нюман е първата канадка, спечелила олимпийски медал в дисциплината овчарски скок.

Снимки: Gettyimages