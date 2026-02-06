Атаман коментира ситуацията около контузията на Кендрик Нън

Старши треньорът на Панатинайкос Ергин Атаман разкри, че продължава неяснотата относно възстановяването на Кендрик Нън. Гардът лекува контузия на глезена, но не е ясно кога ще може да се завърне на терена.

„Не знам повече за ситуацията с Кендрик. Всяка седмица очакваме да се завърне“, коментира Атаман, цитиран от изданието Eurohoops.net, след загубата на Панатинайкос с 62-78 от Партизан като гост в Сърбия в мач от 27-ия кръг на Евролигата.

Кендрик Нън е сред водещите състезатели на гръцкия гранд през настоящия сезон със средно 19.4 точки, 3 борби и 3.6 асистенции.

Панатинайкос заема осмо място във временното класиране в Евролигата с 16 победи и 11 загуби.