Ханзи Флик: Понякога съм и като дядо за футболистите на Барселона

След пет поредни победи и общо 16 в последните 17 мача тимът на Барселона е във вихъра си. Каталунците се целят във всички трофеи, като вече спечелиха суперкупата на Испания, лидери са в Ла Лига, на полуфинал са за Купата на краля и продължиха към осминафиналите в Шампионската лига. Логично настроението е приповдигнато, а сега на дневен ред е шампионатен сблъсък с Майорка. Срещата е в събота от 17:15 часа на “Спотифай Камп Ноу”. Ето какво заяви наставникът Ханзи Флик по редица теми по време на редовната си среща с медиите:

Как виждате Ламин Ямал във втория сезон заедно?

Щастлив съм от това, което виждам у него, подобрява се. Най-важното е, че футболисти с неговия талант трябва да се наслаждават на играта. Искаме да му помогнем да прогресира; той е съсредоточен - това се вижда в последните мачове, вкарва повече голове и има повече потенциал да го покаже.

В какво конкретно се е подобрил той?

Надявам се да продължава да се подобрява постепенно; за мен е важно, че тренира като шампион, винаги слуша, много е интелигентен на терена и извън него; всъщност на терена върши нещата много добре, давайки максимума в тренировките; всичко се получава както трябва.

Фигурите на Деко и Лапорта

Относно изборите за президент, не мога да мисля за това; аз съм доволен и има взаимно доверие между нас. Търсим същите ценности и можем да свършим същата работа, съсредоточени върху това, което трябва да се направи, и много го ценя.

Фермин Лопес и новия му договор

Вече съм го казвал много пъти: “Ла Масия” е фантастична, вярваме в екипа, в качеството, в тренировките; младите имат много добра основа и винаги трябва да се подобряват. Що се отнася до Фермин, това е най-доброто решение за него, защото той обича клуба, играе на най-високо ниво. Много съм доволен за него и за клуба.

Отсъствие на Рафиня

Трябва да изчакаме; когато се почувства по-добре, ще се включи, но не преди това — това е пътят, който трябва да се следва.

Възстановяване на Педри

Ще видим Педри по-скоро, отколкото по-късно; не мога да кажа точно кога ще се върне, но всичко върви добре.

Какво може да се подобри в играта на Барселона

Вкарването на голове е важно, но още по-важен е стилът, с който играем футбол; трябва да сме съсредоточени във всяка ситуация. Сега ни предстои мач срещу Майорка, които имат Муричи, който прави много добър сезон, и трябва да му обърнем внимание.

Силната игра на Френки де Йонг

Мисля, че Френки е фантастичен и важен в центъра на терена, освен това е лидер, което много ми харесва; той е достигнал възраст (28 г.), в която да поеме тези отговорности. Говорих с него и е много щастлив в Барселона и трябва да следваме същата линия; това очакваме от него – да ни даде това, което очакваме от него.

Да бъдеш като баща за играчите

Понякога съм и като дядо. Нещата са такива, каквито са (смее се - бел.ред.); важното е те да могат да дават най-доброто от себе си. Когато нещата вървят добре, всичко е наред – мотивация, спокойствие, за да могат да дават още повече; това е моята философия, харесва ми да съм близо до тях. За шест дни играем три мача и винаги са били съсредоточени, което оценявам; много е важно да има уважение в отбора.

Евентуално удължаване на договора на Левандовски

Говорихме за ситуацията му; сезонът още не е свършил, той трябва да остане концентриран и да се наслаждава. Осъзнавам, че иска повече игрово време. Роберт прави нещата добре и се надявам да се радва на текущата ситуация и на клуба. Сега не е моментът да се говори за това (нов договор - бел.ред.) и всички знаем ситуацията на клуба, но аз съм спокоен, защото правим нещата правилно.

Какво очаква от Араухо

Физически той е на топ ниво. Бърз е, в единоборствата е много добър и е един от капитаните, следователно е един от лидерите; нека да продължава напред, стъпка по стъпка, нашата философия го изисква. Роналд е различен играч, адаптирал се е много добре и трябва да му помогнем. Все пак сме наясно, че нашата философия на игра (с високо изнесена защитна линия - бел.ред.) не е лесна за него.