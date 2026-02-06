Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Ода за мъжкия хандбален отбор на Шумен написа негов фен преди мача му с Добруджа

Ода за мъжкия хандбален отбор на Шумен написа негов фен преди мача му с Добруджа

  • 6 фев 2026 | 14:56
  • 129
  • 0
Ода за мъжкия хандбален отбор на Шумен написа негов фен преди мача му с Добруджа

Ода, в която възхвалява любимия си отбор, посвети на хандбалния вицешампион Шумен 61 един от най-верните му фенове - Людмила Николова, съобщиха от пресслужбата на клуба.

Жената подарява стихотворение на любимия си отбор в навечерието на двубоя на шуменци с Добруджа, който ще се играе на 7 февруари, от 12:00 часа, в спортния комплекс във Владиславово във Варна. Одата започва с думите: „ Носете с чест Шумен в сърцето, с гордост и усмивка на лицето! Винаги смело нагоре и напред – биете коректно всеки напред!“.

Селекцията на Никола Карастоянов и Костадин Семерджиев ще атакува поредна победа в "А" РХГ.  Хандбалистите на Шумен 61 отправят призив към феновете си да ги подкрепят по време на мачовете им във Варна, докато текат ремонтните работи в зала „Арена Шумен”, където играят домакинските си мачове, уточняват от пресслужбата на шуменския хандбален клуб.

Адмирации към отбора, преборихме се и спечелихме важен мач при гостуване на труден съперник, коментира треньорът на Шумен 61 Никола Карастоянов, след като шуменци спечелиха в предишния кръг в "А" РХГ като гост мача си с Фрегата (Бургас) с 30:27 (16:14).

Следвай ни:

Още от Други спортове

27 държави със заявки за Световното за спортисти със Синдром на Даун в София

27 държави със заявки за Световното за спортисти със Синдром на Даун в София

  • 6 фев 2026 | 09:07
  • 718
  • 0
Сребро за Тошева на Европейското по спортна стрелба в Бургас

Сребро за Тошева на Европейското по спортна стрелба в Бургас

  • 6 фев 2026 | 01:00
  • 665
  • 0
Сестри Стоеви са номинирани за годишните награди на Европейската федерация по бадминтон

Сестри Стоеви са номинирани за годишните награди на Европейската федерация по бадминтон

  • 5 фев 2026 | 13:56
  • 571
  • 0
Антоанета Костадинова: Радвам се, че успяхме - в България да организираме Европейско първенство

Антоанета Костадинова: Радвам се, че успяхме - в България да организираме Европейско първенство

  • 5 фев 2026 | 13:47
  • 785
  • 0
Калояна Налбантова стартира с победа на турнир по бадминтон в Баку

Калояна Налбантова стартира с победа на турнир по бадминтон в Баку

  • 5 фев 2026 | 13:15
  • 691
  • 0
Българските състезатели не успяха да преминат квалификациите на турнир по бадминтон в Баку

Българските състезатели не успяха да преминат квалификациите на турнир по бадминтон в Баку

  • 4 фев 2026 | 19:56
  • 467
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 0:0 ЦСКА 1948, новата звезда на "червените" се контузи след само 40 секунди игра

Монтана 0:0 ЦСКА 1948, новата звезда на "червените" се контузи след само 40 секунди игра

  • 6 фев 2026 | 15:17
  • 5436
  • 6
Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

  • 6 фев 2026 | 14:55
  • 2749
  • 1
Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

  • 6 фев 2026 | 10:43
  • 15381
  • 56
Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

  • 6 фев 2026 | 08:00
  • 9384
  • 10
България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

  • 6 фев 2026 | 07:45
  • 8789
  • 22
В Испания: Любо Пенев премина първото изпитание

В Испания: Любо Пенев премина първото изпитание

  • 6 фев 2026 | 09:47
  • 11961
  • 7