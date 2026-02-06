Ода за мъжкия хандбален отбор на Шумен написа негов фен преди мача му с Добруджа

Ода, в която възхвалява любимия си отбор, посвети на хандбалния вицешампион Шумен 61 един от най-верните му фенове - Людмила Николова, съобщиха от пресслужбата на клуба.

Жената подарява стихотворение на любимия си отбор в навечерието на двубоя на шуменци с Добруджа, който ще се играе на 7 февруари, от 12:00 часа, в спортния комплекс във Владиславово във Варна. Одата започва с думите: „ Носете с чест Шумен в сърцето, с гордост и усмивка на лицето! Винаги смело нагоре и напред – биете коректно всеки напред!“.

Селекцията на Никола Карастоянов и Костадин Семерджиев ще атакува поредна победа в "А" РХГ. Хандбалистите на Шумен 61 отправят призив към феновете си да ги подкрепят по време на мачовете им във Варна, докато текат ремонтните работи в зала „Арена Шумен”, където играят домакинските си мачове, уточняват от пресслужбата на шуменския хандбален клуб.

Адмирации към отбора, преборихме се и спечелихме важен мач при гостуване на труден съперник, коментира треньорът на Шумен 61 Никола Карастоянов, след като шуменци спечелиха в предишния кръг в "А" РХГ като гост мача си с Фрегата (Бургас) с 30:27 (16:14).