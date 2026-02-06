Етър обяви халф

Офанзивният халф Костадин Белалиев си спечели място в мъжкия отбор на Етър (Велико Търново), съобщават от втородивизионния футболен клуб. 20-годишният играч е внук на шампиона с великотърновския клуб Кадир Белалиев и водеше подготовка с представителния тим в продължение на два сезона.

"Офанзивният халф Костадин Белалиев вече и официално е част от представителния отбор на Етър. Той e поредният футболист от втория отбор на клуба, които стига до мъжкия тим и поредното доказателство, че клубът ни дава шанс на младите футболисти от собствената школа в големия футбол. Пожелаваме му силни изяви с виолетовия екип и да бъде стимул и за останалите млади футболисти, че пътят нагоре е отворен за всеки, който го заслужи с изявите си! Успех, Коце!", пишат от клуба.