Палмейрас взе играч от Премиър лийг

  • 6 фев 2026 | 05:23
Палмейрас си осигури привличането на Йон Ариас, който, твърди Globoesporte. Според източника футболистът подписал предварителен договор с клуба, воден от Абел Ферейра, още във вчерашния 5-и февруари (четвъртък). Трансферът е оценен на 25 млн евро, а сега зависи от финалните процедури, за да бъде официализиран.

Клубът от Сао Пауло финализирал необходимата документация с Уулвърхемптън, който притежаваше правата на играча, и очаква само медицинските прегледи, за да обяви Ариас. 28-годишният футболист ще подпише договор, валиден до края на 2029 г.

Припомняме, че Джон Ариас беше отдавнашно желание на Палмейрас, който вече се опита да го привлече в началото на миналата година. По това време Флуминензе, клубът, който той представляваше, отказа да го продаде на бразилски съперник, което доведе до трансфера му в английския футбол в средата на сезона.

Завръщането в Бразилия станало възможно в началото на 2026 г., когато от Палмейрас подновили преговорите с футболиста, възползвайки се от лошата форма на Уулвърхамптън, който заема последното място в Премиър лийг само с осем точки от 24 кръга.

През този сезон Ариас участва в 26 мача за английския клуб, като отбеляза 2 гола и направи 1 асистенция.

