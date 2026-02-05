Популярни
  Ще се озове ли накрая отново в Минесота Майк Конли?

Ще се озове ли накрая отново в Минесота Майк Конли?

  • 5 фев 2026 | 22:39
  • 360
  • 1
Ще се озове ли накрая отново в Минесота Майк Конли?

Шарлът Хорнетс освободи ветерана Майк Конли, като се очаква той да се завърне в Минесота Тимбъруулвс. Според информация на Брет Сийгъл от ClutchPoints, Хорнетс са се отказали от услугите на наскоро придобития гард.

Първоначално Конли беше изпратен от Тимбъруулвс в Чикаго Булс, а миналия вторник бе пренасочен към Шарлът Хорнетс.

Очакванията сега са Конли да се завърне в Минесота Тимбъруулвс. Той има право да се присъедини отново към Минесота още този сезон благодарение на така нареченото "Правило Андрю Богът". Колективният трудов договор (CBA) забранява на отбор да си върне играч, когото е разменил, преди да е изминала една година. Това ограничение обаче важи само за последния отбор, който е търгувал играча, преди той да бъде освободен.

През този сезон Конли записва средно по 4.4 точки и 2.9 асистенции в 44 мача. Въпреки че е на 38 години, той все още може да допринесе с полезни минути на паркета и лидерски качества за всеки отбор, към който се присъедини.

Снимки: Gettyimages

