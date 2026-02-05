Ясни са съперниците на националните отбори на България при подрастващите на Евро 2026

Вече са ясни съперниците на националните отбори на България по баскетбол за подрастващи на предстоящите през лятото Европейски първенства. Жребият бе изтеглен по-рано днес в Мюнхен (Германия), съобщават от Българската федерация по баскетбол.
В мъжкото направление юношеският представителен тим, който ще участва на шампионата на Стария континент в Дивизия А, попадна в група C, заедно с отборите Литва, Словения и Германия. 18-годишните национали ще играят в Трентино (Италия) от 25 юли до 2 август.
Младежкият състав на България до 20 години ще се бори за влизане в елита на Европа на първенството в Дивизия Б, което ще се проведе периода от 10 до 19 юли в Братислава (Словакия). Там българските баскетболисти ще спорят с Нидерландия, Унгария, Албания и Дания в група D.
Националите до 16 години ще бъдат в една от двете групи с по шест тима. В група C те ще премерят сили с отборите на Финландия, Швеция, Босна и Херцеговина, Норвегия и Люксембург. Двубоите от Европейското първенство в Дивизия Б по-късно тази година ще се състоят в Скопие (Република Северна Македония) от 6 до 15 август.
В женското направление националният отбор на България за момичета до 16 години, който ще се изявява на Европейското първенство в Дивизия А, ще играе срещу Чехия, Испания и Полша в група C. Това ще се случи в периода от 14 до 22 август в Питещ (Румъния).
Девойките до 18 години ще бъдат в Тулча (Румъния) за шампионата на Стария континент в Дивизия Б от 31 юли до 9 август. Техни противници в група B ще бъдат тимовете на Израел, Босна и Херцеговина, Украйна и Норвегия.
Държавният състав на страната за жени до 20-годишна възраст ще преследва класиране в Дивизия А на родна земя. Самоков ще приеме Евро 2026 в Дивизия Б в тази възраст от 4 до 12 юли. Българките ще бъдат в компанията на съставите на Нидерландия, Румъния и Босна и Херцеговина в група C.
