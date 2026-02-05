Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Севлиево
  3. Севлиево разби Спартак (Плевен)

Севлиево разби Спартак (Плевен)

  • 5 фев 2026 | 17:24
  • 292
  • 0
Севлиево разби Спартак (Плевен)

ФК Севлиево постигна втора победа в предсезонните контроли от зимната подготовка. Възпитаниците на треньора Николай Панайотов надделяха с 3:0 срещу Спартак (Плевен), като и трите попадения бяха дело на новопривлечени футболисти.

На стадион "Раковски" Преслав Антонов вкара дебютния си гол, засичайки от воле центриране от фланга на Дейвид Михалев в 41-ата минута. В 71-ата домакините удвоиха след триходова комбинация между Аюб Ахмед-Нур, Антонов и Тонислав Донков, която завърши с точен изстрел на младия севлиевец Донков. Класиката 3:0 оформи националът на Сомалия Аюб след самостоятелен пробив в 82-ата минута.

В хода на мача пропуски направиха освен голмайсторите Антонов и Аюб, още Андриан Димитров и Мартин Банев. Шестата, последна проверка за Севлиево е в неделя (8 февруари) от 14:30 часа срещу Черноморец (Бургас). Приятелската среща ще се проведе на стадиона в село Самуилово, общ. Сливен.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

БФС, МОН и ММС подписаха меморандум

БФС, МОН и ММС подписаха меморандум

  • 5 фев 2026 | 16:15
  • 349
  • 1
Ботев (Пд) си връща защитник, спечелил Купата с "канарчетата"

Ботев (Пд) си връща защитник, спечелил Купата с "канарчетата"

  • 5 фев 2026 | 16:02
  • 914
  • 1
Лагерът на България U18 завърши с нулево равенство срещу ЦСКА III

Лагерът на България U18 завърши с нулево равенство срещу ЦСКА III

  • 5 фев 2026 | 15:41
  • 1238
  • 1
ФИФА премахна и последната забрана на Берое

ФИФА премахна и последната забрана на Берое

  • 5 фев 2026 | 15:34
  • 793
  • 0
Ботев (Пловдив) взе играч от Гьозтепе

Ботев (Пловдив) взе играч от Гьозтепе

  • 5 фев 2026 | 14:37
  • 3099
  • 1
Ботев пуска виртуални билети за дербито с Локомотив

Ботев пуска виртуални билети за дербито с Локомотив

  • 5 фев 2026 | 14:02
  • 1142
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Още една топ инвестиция: ЦСКА се похвали с новия си медицински център (видео)

Още една топ инвестиция: ЦСКА се похвали с новия си медицински център (видео)

  • 5 фев 2026 | 16:52
  • 4086
  • 22
ЦСКА през пролетта - нова схема, големи надежди и жестока конкуренция Питас-Годой

ЦСКА през пролетта - нова схема, големи надежди и жестока конкуренция Питас-Годой

  • 5 фев 2026 | 12:30
  • 15739
  • 55
БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

  • 5 фев 2026 | 13:19
  • 13415
  • 24
Левски също се обяви против расизма и призова феновете си да пазят името на клуба

Левски също се обяви против расизма и призова феновете си да пазят името на клуба

  • 5 фев 2026 | 10:42
  • 11233
  • 104
Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

  • 5 фев 2026 | 13:44
  • 8265
  • 29
Лейкърс се подсилиха с тройкаджия от Атланта, следете сделките в НБА със Sportal.bg

Лейкърс се подсилиха с тройкаджия от Атланта, следете сделките в НБА със Sportal.bg

  • 5 фев 2026 | 17:45
  • 1068
  • 0