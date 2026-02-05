Севлиево разби Спартак (Плевен)

ФК Севлиево постигна втора победа в предсезонните контроли от зимната подготовка. Възпитаниците на треньора Николай Панайотов надделяха с 3:0 срещу Спартак (Плевен), като и трите попадения бяха дело на новопривлечени футболисти.

На стадион "Раковски" Преслав Антонов вкара дебютния си гол, засичайки от воле центриране от фланга на Дейвид Михалев в 41-ата минута. В 71-ата домакините удвоиха след триходова комбинация между Аюб Ахмед-Нур, Антонов и Тонислав Донков, която завърши с точен изстрел на младия севлиевец Донков. Класиката 3:0 оформи националът на Сомалия Аюб след самостоятелен пробив в 82-ата минута.

В хода на мача пропуски направиха освен голмайсторите Антонов и Аюб, още Андриан Димитров и Мартин Банев. Шестата, последна проверка за Севлиево е в неделя (8 февруари) от 14:30 часа срещу Черноморец (Бургас). Приятелската среща ще се проведе на стадиона в село Самуилово, общ. Сливен.