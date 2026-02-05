Дилета пак провокира

Популярни
  • 5 фев 2026 | 16:39
  • 771
  • 0
Дилета Леота изобщо не се притеснява да позира в секси дрехи, дори с наедрялото си коремче. Спортната журналистка очаква второ дете от вратаря на Шалке 04 Лорис Кариус и е в доста напреднала бременност, но мини рокличките продължават да бъдат част от гардероба й.

Спортната журналистка сподели нова доза снимки, на които позира в бяла рокля по тялото, която подчертава както коремчето й, така и пищните й форми. На следващия кадър пък е по халат, а очевидно нейните 9.3 млн. последователи в Инстаграм харесват видяното, съдейки под огромния брой лайкове под публикацията й.

