Дилета пак провокира

Дилета Леота изобщо не се притеснява да позира в секси дрехи, дори с наедрялото си коремче. Спортната журналистка очаква второ дете от вратаря на Шалке 04 Лорис Кариус и е в доста напреднала бременност, но мини рокличките продължават да бъдат част от гардероба й.

Спортната журналистка сподели нова доза снимки, на които позира в бяла рокля по тялото, която подчертава както коремчето й, така и пищните й форми. На следващия кадър пък е по халат, а очевидно нейните 9.3 млн. последователи в Инстаграм харесват видяното, съдейки под огромния брой лайкове под публикацията й.