  3. В Португалия: И този път не беше писано Веласкес да спечели трофей, но мечтата за титлата е жива

В Португалия: И този път не беше писано Веласкес да спечели трофей, но мечтата за титлата е жива

  • 5 фев 2026 | 13:24
  • 556
  • 4

Авторитетното португалско издание A Bola обърна внимание на мача за Суперкупата на България между Левски и Лудогорец. Известната медия посочи, че треньорът на "сините" Хулио Веласкес остава без трофей в кариерата си. Припомняме, че наскоро бившият наставник на Беленензес, Маритимо и Виториа Сетубал даде дълго интервю пред португалската медия, в което разказа за престоя си на „Герена“ и мечтата да спечели трофей начело на Левски.

„Хулио Веласкес се надяваше да спечели първа титла с Левски, но претърпя загуба от действащия шампион и хегемон в България Лудогорец. И този път не беше писано да се случи. Въпреки че сините бяха непобедени в четири поредни мача срещу орлите, столичани не успяха да надвият в петия път. Мачът беше доста равностоен, като Левски имаше добри възможности за гол през второто полувреме, но не успя да ги превърне в голове и си тръгна победен. Левски загуби с 0:1 битката за Суперкупата. Все пак Веласкес и сините са на първата позиция в шампионата и мечтата за титлата е жива“, написа A Bola.

