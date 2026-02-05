Популярни
Калояна Налбантова стартира с победа на турнир по бадминтон в Баку

  • 5 фев 2026 | 13:15
  • 302
  • 0
Калояна Налбантова стартира с победа на единично жени на международния турнир по бадминтон "International Challenge" в Баку (Азербайджан).

Поставената под номер 3 в схемата българка победи без проблеми София Нобъл (Ирландия) с 21:13, 21:14 за 34 минути.

По-късно днес Налбантова и Христомира Поповска ще играят на двойки срещу Миша Омер Хан и Табия Хан (ОАЕ).

Иван Русев и Илиян Стойнов започват с двубой срещу Бхаргав Рам Аригела и Висва Тей Гобуру (Индия).

На единично Поповска, Димитър Янакиев и Стойнов отпаднаха в квалификациите.

