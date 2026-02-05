Без Адетокунбо Бъкс надвиха драматично Пеликанс след продължение

Милуоки Бъкс записаха втора поредна победа в НБА, след като успяха да пречупят съпротивата на Ню Орлиънс Пеликанс, спечелвайки двубоя със 141:137 след продължение. В него „елените“ спечелиха с 13:9, като Кевин Портър Джуниър гарантира успеха с два успешни опита от наказателната линия при 5.2 оставащи секунди до края.

С успеха днес Бъкс подобриха баланса си на 12-ата позиция в Източната конференция до 20-29, докато Пеликанс са предпоследни на Запад с 13-40.

В отсъствието на звездата на Милуоки Янис Адетокунбо, най-резултатен за тима на Док Ривърс беше Райън Ролинс с 27 точки. Ей Джей Грийн добави 20, Кевин Портър Джуниър се отчете с 18, а Майлс Търнър, Амир Кофи и Пийт Нанс завършиха с по 16.

За „пеликаните“ Трей Мърфи III отбеляза рекордните за кариерата си 44 точки, Садик Бей добави 22, а Зайън Уилямсън - 20 точки и 8 асистенции.

„Елените“ не започнаха добре мача, като “пеликаните” наложиха своя ритъм и затвориха първата четвърт с преднина от 34:30. Превъзходството им продължи, в резултат на което на почивката те вече имаха седем точки аванс (63:70).

През второто полувреме Бъкс значително подобриха представянето си и се завърнаха мощно в играта, успявайки да обърнат развоя на събитията в четвъртата част и да се борят за победата.

Краят на редовното време се превърна в истински трилър, като “пеликаните” оказаха ожесточена съпротива. Напрежението достигна връх с оспорвано съдийско решение, което предизвика гнева на домакините. По-конкретно, пет секунди преди края, те отмениха ключова тройка на Майлс Търнър.

След преглед на видеото, реферите прецениха, че центърът на Бъкс е стъпил на линията, в резултат на което кошът не беше зачетен и резултатът 128:128 изпрати мача в допълнителните пет минути. В продълженията Бъкс се представиха по-хладнокръвно и решително, достигайки до важна победа, която запази живи надеждите им за участие в плей-ин турнира.