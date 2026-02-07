Барселона посреща удобен съперник

Барселона и Майорка ще се изправят един срещу друг в мач от 23-тия кръг на Ла Лига. Срещата е от 17:15 часа на "Спотифай Камп Ноу", като домакините ще преследват задължителна победа, която да ги утвърди на върха в класирането. Майорка пък ще иска да се отдалечи от опасната зона.

Барселона заема първо място в подреждането с впечатляващите 55 точки след 22 изиграни мача. Каталунците имат отлична голова разлика с 60 отбелязани и само 23 допуснати гола, което показва както офанзивната им мощ, така и стабилната защита. Тимът на Ханзи Флик е безпощаден домакин с 10 победи от 10 мача.



Майорка се намира на 14-та позиция с 24 точки, като тимът има 28 отбелязани и 34 допуснати гола. На чужд терен островитаните са спечелили само 5 точки и по този показател изпреварват единствено Овиедо и Елче.

Барселона е в отлична форма, записвайки пет последователни победи във всички турнири. Каталунците надделяха над Албасете с 2:1 в Купа на краля, преди това победиха Елче като гост с 3:1 в Ла Лига, а в Шампионската лига разгромиха ФК Копенхаген с 4:1. Преди това "блаугранас" се наложиха над Овиедо с 3:0 в първенството, а впечатляващата им серия започна с победа над Славия (Прага) с 4:2 в ШЛ.



Майорка показва непостоянна форма с две победи и три загуби в последните си пет мача. Островитяните победиха Севиля с 4:1 през уикенда, но преди това отстъпиха на Атлетико Мадрид с 0:3. Майорка записа победа над Атлетик Билбао с 3:2, преди която отстъпи на Райо Валекано с 1:2 и Жирона с 1:2 в шампионата.

Ханзи Флик има на разположение почти пълен състав, включително Роберт Левандовски и Ламин Ямал, но Рафиня се контузи и ще бъде извън терените известно време. Педри и Гави са готови да контролират центъра на терена, докато защитата ще бъде водена от навлизащия във форма Роналд Араухо и младия талант Пау Кубарси.



За Майорка основната надежда е Ведат Муричи още веднъж да покаже силата си в играта на втория етаж. Островитяните ще разчитат на опитния нападател да пробие солидната защита на домакините. Сред ключовите играчи на гостите са още Сержи Дардер в средата на терена и Антонио Раийо в защита.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 16 август 2025 г. в мач от Ла Лига, когато Барселона победи Майорка като гост с категоричното 3:0. Преди това, на 22 април 2025 г., каталунците отново надделяха, този път с минималното 1:0 на "Камп Ноу".



Историята показва доминация на Барселона в последните срещи, като на 3 декември 2024 г. те разгромиха Майорка с 5:1 като гости. На 8 март 2024 г. "блаугранас" спечелиха с 1:0 у дома, а на 26 септември 2023 г. двата отбора завършиха наравно 2:2 на терена на Майорка.

Снимки: Gettyimages