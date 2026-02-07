Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Барселона посреща удобен съперник

Барселона посреща удобен съперник

  • 7 фев 2026 | 06:30
  • 566
  • 0
Барселона посреща удобен съперник

Барселона и Майорка ще се изправят един срещу друг в мач от 23-тия кръг на Ла Лига. Срещата е от 17:15 часа на "Спотифай Камп Ноу", като домакините ще преследват задължителна победа, която да ги утвърди на върха в класирането. Майорка пък ще иска да се отдалечи от опасната зона.

Барселона заема първо място в подреждането с впечатляващите 55 точки след 22 изиграни мача. Каталунците имат отлична голова разлика с 60 отбелязани и само 23 допуснати гола, което показва както офанзивната им мощ, така и стабилната защита. Тимът на Ханзи Флик е безпощаден домакин с 10 победи от 10 мача.

Майорка се намира на 14-та позиция с 24 точки, като тимът има 28 отбелязани и 34 допуснати гола. На чужд терен островитаните са спечелили само 5 точки и по този показател изпреварват единствено Овиедо и Елче.

Барселона е в отлична форма, записвайки пет последователни победи във всички турнири. Каталунците надделяха над Албасете с 2:1 в Купа на краля, преди това победиха Елче като гост с 3:1 в Ла Лига, а в Шампионската лига разгромиха ФК Копенхаген с 4:1. Преди това "блаугранас" се наложиха над Овиедо с 3:0 в първенството, а впечатляващата им серия започна с победа над Славия (Прага) с 4:2 в ШЛ.

Майорка показва непостоянна форма с две победи и три загуби в последните си пет мача. Островитяните победиха Севиля с 4:1 през уикенда, но преди това отстъпиха на Атлетико Мадрид с 0:3. Майорка записа победа над Атлетик Билбао с 3:2, преди която отстъпи на Райо Валекано с 1:2 и Жирона с 1:2 в шампионата.

Ханзи Флик има на разположение почти пълен състав, включително Роберт Левандовски и Ламин Ямал, но Рафиня се контузи и ще бъде извън терените известно време. Педри и Гави са готови да контролират центъра на терена, докато защитата ще бъде водена от навлизащия във форма Роналд Араухо и младия талант Пау Кубарси.

За Майорка основната надежда е Ведат Муричи още веднъж да покаже силата си в играта на втория етаж. Островитяните ще разчитат на опитния нападател да пробие солидната защита на домакините. Сред ключовите играчи на гостите са още Сержи Дардер в средата на терена и Антонио Раийо в защита.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 16 август 2025 г. в мач от Ла Лига, когато Барселона победи Майорка като гост с категоричното 3:0. Преди това, на 22 април 2025 г., каталунците отново надделяха, този път с минималното 1:0 на "Камп Ноу".

Историята показва доминация на Барселона в последните срещи, като на 3 декември 2024 г. те разгромиха Майорка с 5:1 като гости. На 8 март 2024 г. "блаугранас" спечелиха с 1:0 у дома, а на 26 септември 2023 г. двата отбора завършиха наравно 2:2 на терена на Майорка.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Кварацхелия може да се завърне срещу Марсилия

Кварацхелия може да се завърне срещу Марсилия

  • 7 фев 2026 | 04:59
  • 1134
  • 0
Серхио Рамос е бил готов да играе безплатно за Севиля

Серхио Рамос е бил готов да играе безплатно за Севиля

  • 7 фев 2026 | 03:46
  • 1380
  • 0
Цифрите не лъжат: представянето на Груев беше от световна класа

Цифрите не лъжат: представянето на Груев беше от световна класа

  • 7 фев 2026 | 03:37
  • 6830
  • 3
Официално: Хамес Родригес пидписа с Минесота Юнайтед

Официално: Хамес Родригес пидписа с Минесота Юнайтед

  • 7 фев 2026 | 03:07
  • 1727
  • 0
Мениджърът на Лийдс сравни Груев със Стоичков и Матеус

Мениджърът на Лийдс сравни Груев със Стоичков и Матеус

  • 7 фев 2026 | 02:51
  • 12491
  • 3
Смениха Мартин Минчев заради глупост на негов съотборник

Смениха Мартин Минчев заради глупост на негов съотборник

  • 7 фев 2026 | 02:19
  • 4885
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски поема пролетния курс към мечтата с домакинство на Враца

Левски поема пролетния курс към мечтата с домакинство на Враца

  • 7 фев 2026 | 08:00
  • 2728
  • 11
Лудогорец започва гонитбата на Левски от "Надежда"

Лудогорец започва гонитбата на Левски от "Надежда"

  • 7 фев 2026 | 07:45
  • 1866
  • 9
Варна се тресе! Дербито е тук!

Варна се тресе! Дербито е тук!

  • 7 фев 2026 | 07:30
  • 1682
  • 4
Ако вържеш ръцете на един италианец, той не може да говори

Ако вържеш ръцете на един италианец, той не може да говори

  • 7 фев 2026 | 08:32
  • 2173
  • 0
Две асистенции на Илия Груев донесоха победа на Лийдс, "Елънд Роуд" скандира името на българина

Две асистенции на Илия Груев донесоха победа на Лийдс, "Елънд Роуд" скандира името на българина

  • 6 фев 2026 | 23:57
  • 24763
  • 17
С фантастична церемония бяха открити Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина

С фантастична церемония бяха открити Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина

  • 7 фев 2026 | 00:29
  • 19037
  • 19