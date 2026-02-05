Джонсън и Уембаняма изведоха Спърс до четвърта победа над Оклахома Сити

Сан Антонио Спърс надделя над Оклахома Сити Тъндър със 116:106 за четвъртата си победа от пет двубоя срещу този съперник от началото на сезона в НБА.

В мач без голямата си звезда Шей Гилджъс-Алекзандър, „гръмотевиците“ изостанаха още през първата четвърт и успяха да догонят опонентите си чак в края на заключителната част. Тогава кош на Кенрич Уилямс ги доближи на четири точки при 104:100 в полза на Спърс, но Стефон Касъл веднага отговори, а до края на срещата последва серия от 12:6 за тексасци, които спечелиха за 34-ти път в 50 изиграни мача този сезон. С този успех те се доближиха до тима от щата Оклахома, който е първи в Западната конференция с баланс 40-12.

Келдън Джонсън беше най-резултатен за „шпорите“ с 25 точки, Виктор Уембаняма записа дабъл-дабъл от 22 точки и 14 борби, Де'Арън Фокс завърши с 15 точки и 10 асистенции, а Стефон Касъл добави 14 точки.

За Тъндър Кенрич Уилямс се отчете с 25 точки и 9 борби, Джейлън Уилямс постигна дабъл-дабъл от 24 точки и 12 борби, а Арън Уигинс отбеляза 20 точки.