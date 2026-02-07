Ще продължи ли добрата серия на Челси в Премиър лийг?

Уулвърхамптън посреща Челси в мач от Премиър лийг днес от 17:00 часа на стадион „Молиню". Срещата ще бъде ръководена от съдията Джарет Джилет. Това е важен двубой и за двата отбора, като домакините се борят за оцеляване, а гостите преследват място в топ 4.

Уулвърхамптън се намира в изключително тежка ситуация, заемайки последното 20-о място в класирането с едва 8 точки от 24 изиграни мача. Вълците имат най-слабата защита в лигата с 45 допуснати гола и са отбелязали само 15. Ситуацията за тях е критична, тъй като изостават значително от отборите над чертата на изпадащите.



Челси се намира на 5-а позиция с 40 точки. Лондончани имат голова разлика с 42:27. Те са в битка за място в топ 4, което би им осигурило участие в Шампионската лига през следващия сезон. Съставът на Енцо Мареска със сигурност не може да си позволи грешна стъпка срещу тоталния аутсайдер в първенството.

Уулвърхамптън записа победа, две загуби и две равенства в последните си пет мача в Премиър лийг. Вълците загубиха от Борнемут (0:2) на 31 януари и от Манчестър Сити (0:2) на 24 януари. Преди това завършиха наравно с Нюкасъл (0:0) на 18 януари и с Евертън (1:1) на 7 януари. Единствената им победа дойде срещу Уест Хам (3:0) на 3 януари.



Челси отстъпи с 0:1 на Арсенал в реванша от полуфиналите в "Карабао Къп", но преди това демонстрира отлична форма с пет поредни победи във всички турнири. "Сините" надвиха Уест Хам (3:2) на 31 януари, Наполи (3:2) в Шампионската лига на 28 януари, Кристъл Палас (3:1) на 25 януари, Пафос (1:0) в Шампионска лига на 21 януари и Брентфор (2:0) в първенството на 17 януари.

Бразилският халф Андре се очертава като ключов играч за Уулвърхамптън в предстоящия мач. Той ще трябва да поеме лидерска роля в опита на домакините да спечелят ценни точки в борбата за оцеляване, но и да внимава с агресията в играта си, защото получи жълти картони в четири поредни срещи.



За Челси Жоао Педро се очаква да бъде основна фигура в атаката. Бразилският нападател демонстрира добра форма в последните мачове и ще бъде заплаха за защитата на "вълците". Педро Нето, бивш играч на Уулвърхамптън, се завръща на "Молиню" с екипа на Челси и ще бъде интересно да се види как ще бъде посрещнат от феновете на тима.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 8 ноември 2025 г. в мач от Премиър лийг, когато Челси победи Уулвърхамптън с 3:0 на "Стамфорд Бридж". По-рано през сезона, на 29 октомври 2025 г., отборите изиграха зрелищен мач в "Карабао Къп", в който Челси надделя с 4:3 на "Молиню".



Историята от последните пет срещи между двата тима показва превъзходство на лондончани, които спечелиха четири от тях, като единствената победа за Уулвърхамптън дойде на 4 февруари 2024 г., когато вълците изненадаха с 4:2 на "Стамфорд Бридж".

Снимки: Gettyimages