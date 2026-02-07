Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Уулвърхамптън
  3. Ще продължи ли добрата серия на Челси в Премиър лийг?

Ще продължи ли добрата серия на Челси в Премиър лийг?

  • 7 фев 2026 | 07:15
  • 507
  • 1
Ще продължи ли добрата серия на Челси в Премиър лийг?

Уулвърхамптън посреща Челси в мач от Премиър лийг днес от 17:00 часа на стадион „Молиню". Срещата ще бъде ръководена от съдията Джарет Джилет. Това е важен двубой и за двата отбора, като домакините се борят за оцеляване, а гостите преследват място в топ 4.

Уулвърхамптън се намира в изключително тежка ситуация, заемайки последното 20-о място в класирането с едва 8 точки от 24 изиграни мача. Вълците имат най-слабата защита в лигата с 45 допуснати гола и са отбелязали само 15. Ситуацията за тях е критична, тъй като изостават значително от отборите над чертата на изпадащите.

Челси се намира на 5-а позиция с 40 точки. Лондончани имат голова разлика с 42:27. Те са в битка за място в топ 4, което би им осигурило участие в Шампионската лига през следващия сезон. Съставът на Енцо Мареска със сигурност не може да си позволи грешна стъпка срещу тоталния аутсайдер в първенството.

Уулвърхамптън записа победа, две загуби и две равенства в последните си пет мача в Премиър лийг. Вълците загубиха от Борнемут (0:2) на 31 януари и от Манчестър Сити (0:2) на 24 януари. Преди това завършиха наравно с Нюкасъл (0:0) на 18 януари и с Евертън (1:1) на 7 януари. Единствената им победа дойде срещу Уест Хам (3:0) на 3 януари.

Челси отстъпи с 0:1 на Арсенал в реванша от полуфиналите в "Карабао Къп", но преди това демонстрира отлична форма с пет поредни победи във всички турнири. "Сините" надвиха Уест Хам (3:2) на 31 януари, Наполи (3:2) в Шампионската лига на 28 януари, Кристъл Палас (3:1) на 25 януари, Пафос (1:0) в Шампионска лига на 21 януари и Брентфор (2:0) в първенството на 17 януари.

Бразилският халф Андре се очертава като ключов играч за Уулвърхамптън в предстоящия мач. Той ще трябва да поеме лидерска роля в опита на домакините да спечелят ценни точки в борбата за оцеляване, но и да внимава с агресията в играта си, защото получи жълти картони в четири поредни срещи.

За Челси Жоао Педро се очаква да бъде основна фигура в атаката. Бразилският нападател демонстрира добра форма в последните мачове и ще бъде заплаха за защитата на "вълците". Педро Нето, бивш играч на Уулвърхамптън, се завръща на "Молиню" с екипа на Челси и ще бъде интересно да се види как ще бъде посрещнат от феновете на тима.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 8 ноември 2025 г. в мач от Премиър лийг, когато Челси победи Уулвърхамптън с 3:0 на "Стамфорд Бридж". По-рано през сезона, на 29 октомври 2025 г., отборите изиграха зрелищен мач в "Карабао Къп", в който Челси надделя с 4:3 на "Молиню".

Историята от последните пет срещи между двата тима показва превъзходство на лондончани, които спечелиха четири от тях, като единствената победа за Уулвърхамптън дойде на 4 февруари 2024 г., когато вълците изненадаха с 4:2 на "Стамфорд Бридж".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Кварацхелия може да се завърне срещу Марсилия

Кварацхелия може да се завърне срещу Марсилия

  • 7 фев 2026 | 04:59
  • 1134
  • 0
Серхио Рамос е бил готов да играе безплатно за Севиля

Серхио Рамос е бил готов да играе безплатно за Севиля

  • 7 фев 2026 | 03:46
  • 1380
  • 0
Цифрите не лъжат: представянето на Груев беше от световна класа

Цифрите не лъжат: представянето на Груев беше от световна класа

  • 7 фев 2026 | 03:37
  • 6829
  • 3
Официално: Хамес Родригес пидписа с Минесота Юнайтед

Официално: Хамес Родригес пидписа с Минесота Юнайтед

  • 7 фев 2026 | 03:07
  • 1727
  • 0
Мениджърът на Лийдс сравни Груев със Стоичков и Матеус

Мениджърът на Лийдс сравни Груев със Стоичков и Матеус

  • 7 фев 2026 | 02:51
  • 12483
  • 3
Смениха Мартин Минчев заради глупост на негов съотборник

Смениха Мартин Минчев заради глупост на негов съотборник

  • 7 фев 2026 | 02:19
  • 4880
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски поема пролетния курс към мечтата с домакинство на Враца

Левски поема пролетния курс към мечтата с домакинство на Враца

  • 7 фев 2026 | 08:00
  • 2726
  • 11
Лудогорец започва гонитбата на Левски от "Надежда"

Лудогорец започва гонитбата на Левски от "Надежда"

  • 7 фев 2026 | 07:45
  • 1863
  • 9
Варна се тресе! Дербито е тук!

Варна се тресе! Дербито е тук!

  • 7 фев 2026 | 07:30
  • 1681
  • 4
Ако вържеш ръцете на един италианец, той не може да говори

Ако вържеш ръцете на един италианец, той не може да говори

  • 7 фев 2026 | 08:32
  • 2170
  • 0
Две асистенции на Илия Груев донесоха победа на Лийдс, "Елънд Роуд" скандира името на българина

Две асистенции на Илия Груев донесоха победа на Лийдс, "Елънд Роуд" скандира името на българина

  • 6 фев 2026 | 23:57
  • 24753
  • 17
С фантастична церемония бяха открити Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина

С фантастична церемония бяха открити Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина

  • 7 фев 2026 | 00:29
  • 19035
  • 19