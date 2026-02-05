Ван Перси дава шанс на Лингард

Фейенорд може да вземе бившия играч на Манчестър Юнайтед Джеси Лингард, който е свободен агент, след като контрактът му с ФК Сеул изтече през декември. Крилото прекара близо две години в корейското първенство, като отбеляза 19 гола и направи 10 асистенции за Сеул. През януари той е преговарял с няколко клуба в Англия и Италия, но сега е най-близо до Фейенорд, където треньор е бившият му съотборник на "Олд Трафорд" Робин ван Перси.

Само преди няколко дни синът на бившия нападател - Шакийл ван Перси, получи тежка контузия по време на гостуването на Бетис в Лига Европа. Това може да отвори вратите за привличането на Лингард, който да помогне в офанзивен план, при положение че прозорецът вече е затворен.

Лингард пробиваше в първия отбор на Юнайтед, докато Ван Перси приключваше кариерата си на „Олд Трафорд“ около 2014 г. Въпреки че двамата никога не играха заедно в официален мач, те тренираха заедно и повече от десетилетие по-късно могат да се съберат отново в Ротердам.

Твърди се, че Лингард иска да вземе решение за следващия си клуб до края на следващата седмица. Полузащитникът за последно игра в Европа с Нотингам Форест през сезон 2022-23.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages