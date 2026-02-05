Обявиха 10 битки, които ще подгреят Адесаня - Пайфър

Израел Адесаня оглавява бойната карта на UFC в Сиатъл срещу Джо Пайфър.
От UFC официално обявиха 11 двубоя за предстоящата галавечер, като в тях ще участват и двама бивши шампиони на организацията.
UFC се завръща в най-големия град на щата Вашингтон на 28-и март в „Climate Pledge Arena“. Основното събитие ще бъде сблъсъкът между двукратния шампион в средна категория Израел Адесаня и коравият американец Джо Пайфър. В основната подгряваща битка бившата шампионка в категория муха Алекса Грасо ще се изправи срещу набиращата скорост Мейси Барбър.
В тежката категория дългогодишният ветеран Марчин Тибура ще се опита да прекъсне историческата серия от победи чрез „хил хук“ на Валтер Уокър в трирундов двубой. Двама местни бойци от Вашингтон, Чейс Хупър и Майкъл Киеса, също ще влязат в клетката, съответно срещу Ланс Гибсън и Карлсън Харис.
Ето кои са останалите списък двубои за UFC Сиатъл:
Навахо Стърлинг срещу Бруно Лопес
Мансур Абдул-Малик срещу Юсри Белгруи
Кейси О'Нийл срещу Габриела Фернандес
Джулиан Ероса срещу Лериян Дъглас
Жу Кангжие срещу Марсио Барбоса
Карол Форо срещу Стефани Лучиано