Арсенал има да си връща на Съндърланд

Арсенал и Съндърланд ще се изправят един срещу друг в мач от Премиър лийг днес от 17:00 часа на "Емиратс" в Лондон. Срещата ще бъде ръководена от съдията Самюъл Барът. Сблъсъкът е много важен за "топчиите", които са лидер в класирането и се опитват да откажат прследвачите си със серия от победи.

Арсенал доминира в Премиър лийг, заемайки първото място с 53 точки след 24 изиграни мача. Тимът на Микел Артета има впечатляваща голова разлика с 46 отбелязани и само 17 допуснати гола. На собствен терен "топчиитe" са взели 29 точки, а толкова имаи лидерът по този показател Манчестър Сити.



Съндърланд се представя изненадващо добре за отбор, който е новак в елита. "Черните котки" са на осма позиция с 36 точки и голова разлика 27:26. На чужд терен съставът е доста плах и е отбелязал само 6 гола - второ най-слабо постижение в лигата.

Арсенал демонстрира впечатляваща форма в последните си пет мача с четири победи и само една загуба. "Топчиите" надделяха над Челси с 1:0 в "Карабао Къп" и се класираха за финала, преди това разгромиха Лийдс като гост с 4:0 в Премиър лийг и победиха Кайрат с 3:2 в Шампионската лига. Единственото поражение дойде от Манчестър Юнайтед с 2:3 в първенството, но преди това отборът постигна важна победа като гост срещу Интер с 3:1 в ШЛ.



Съндърланд показва непостоянна форма с две победи, едно равенство и две загуби в последните си пет мача. "Черните котки" победиха Бърнли с 3:0, но преди това отстъпиха на Уест Хам с 1:3. Тимът успя да надделее над Кристъл Палас с 2:1, завърши наравно 1:1 с Евертън във ФА Къп и загуби от Брентфорд с 0:3.

Арсенал ще бъде без контузените Букайо Сака и Микел Мерино, но ще разчита на Мартин Субименди, който се очаква да бъде ключов играч в предстоящия мач. Испанският полузащитник се адаптира перфектно към стила на игра на "топчиите" и се превърна в основен елемент от тактическата схема на Микел Артета.



За Съндърланд ще липсва капитанът Гранит Джака, който е бивш футболист на Арсенал. Ендзо Льо Фи трябва да поеме отговорността в средата на терена. Френският халф притежава неоспорими технически умения, които ще бъдат от решаващо значение, ако гостите искат да постигнат положителен резултат на "Емиратс".

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 8 ноември 2025 г. в мач от Премиър лийг, който завърши с равенство 2:2 на стадиона на Съндърланд. Преди това, през декември 2021 г., Арсенал разгроми "черните котки" с 5:1 в мач от "Карабао Къп".



В последните пет срещи между двата отбора Арсенал има осезаемо предимство с три победи и две равенства. Историческите данни показват, че "топчиите" обикновено имат превес в директните двубои, особено когато играят като домакин.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages