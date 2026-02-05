Върбица приема Родопа в Смолян

ФК Върбица ще изиграе междуобластната си квалификация за Купата на Аматьорската лига в Смолян. Там тимът ще се изправи срещу местния Родопа, подвизаващ се в Югоизточната Трета лига. Срещата ще се състои на терена с изкуствена трева, а не на стадион „Септември“, където Родопа играе домакинските си мачове. Двубоят е насрочен за събота, 7-ми февруари, от 14:00 часа и е първи официален мач и за двата тима през 2026 година.

Победителят от този сблъсък ще срещне ОФК Хасково или Марица (Милево), които играят помежду си по същото време. Върбица трябваше да е домакин в мача, тъй като е по-ниско във футболната пирамида, но в близост няма подходящ или свободен терен за тази дата и час. Припомняме, че стадионът в кърджалийското село Бенковски е в ремонт.