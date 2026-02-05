Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Играч от НХЛ получи дълга дисквалификация за допинг

Играч от НХЛ получи дълга дисквалификация за допинг

  • 5 фев 2026 | 09:42
Американският хокеист Кейлъб Джоунс беше отстранен от НХЛ за 20 мача заради нарушаване на правилата на Програмата за борба с употребата на вещества, подобряващи представянето (PED). Двадесет и осем годишният защитник на Питсбърг Пингуинс в момента е контузен. Джоунс е в първия си сезон с отбора, който го постави в списъка с контузени играчи в края на октомври заради проблеми с крака.

През януари той изигра един мач в AHL за Уилкс-Бар/Скрантън, след което отсъстваше поради травма в горната част на тялото. Той обяснява допинга с приемането на замърсено вещество като част от алтернативна терапия.

%Въпреки че не съм приемал забранено вещество умишлено за подобряване на представянето, разбирам, че играчите са отговорни за всичко, което приемат, и приемам наложеното наказание. Съжалявам, че разочаровах съотборниците си и клуба“, заяви Джоунс, цитиран от агенция АП.

В седем мача през октомври той записа една точка. Генералният мениджър на клуба Кайл Дубас похвали неговата искреност и изрази мнение, че занапред Джоунс ще спазва всички необходими протоколи.

