Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Йордан Минчев и Кемниц с победа в Еврокъп

Йордан Минчев и Кемниц с победа в Еврокъп

  • 4 фев 2026 | 22:46
  • 168
  • 0
Йордан Минчев и Кемниц с победа в Еврокъп

Българският национал Йордан Минчев и клубният му отбор Кемниц се наложиха над италианския Тренто с 81:67 като домакини в Германия в среща от 17-ия кръг в група В на турнира Еврокъп.

След третия си успех в последните пет кръга, Кемниц остава шести във временното класиране в групата с актив 9-8, на две победи пред седмия Улм. Първите шест тима от двете групи в Еврокъп ще продължат напред в състезанието, като първият и вторият се класират директно за четвъртфиналите, а останалите ще участват на осминафиналите, каквото право вече си осигури Кемниц.

Йордан Минчев завърши с 4 точки, 4 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за 25 минути на терена за домакините. Най-резултатен от съотборниците му беше Найки Сибанде с 25 точки и 5 борби.

Баскетболистите на Кемниц имаха аванс от 3 точки на почивката - 39:36, а след края на третата част резултатът беше 60:57. Силна последна четвърт позволи на домакините да натрупат по-солиден аванс и да стигнат до успеха.

В последния си мач от груповата фаза на Еврокъп тимът на Кемниц ще гостува на турския Тюрк Телеком на 11 февруари. Преди това Минчев и съотборниците му приемат Синтайникс Вайсенфелс на 7 февруари в двубой от Бундеслигата.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Виртус Болоня и АСВЕЛ се надлъгват в Италия

Виртус Болоня и АСВЕЛ се надлъгват в Италия

  • 4 фев 2026 | 22:54
  • 1153
  • 1
Монтана 2003 загуби от Партизан в Адриатическата лига

Монтана 2003 загуби от Партизан в Адриатическата лига

  • 4 фев 2026 | 19:51
  • 466
  • 1
Дори на 51 години, бившата на Скоти Пипън подлуди мрежата със секси визия

Дори на 51 години, бившата на Скоти Пипън подлуди мрежата със секси визия

  • 4 фев 2026 | 18:13
  • 2047
  • 3
Глорила пак вдига градусите на мач от НБА

Глорила пак вдига градусите на мач от НБА

  • 4 фев 2026 | 18:07
  • 1067
  • 0
Балкан се похвали с нов чужденец

Балкан се похвали с нов чужденец

  • 4 фев 2026 | 16:24
  • 769
  • 0
Какво предстои в кръг №20 от Sesame НБЛ

Какво предстои в кръг №20 от Sesame НБЛ

  • 4 фев 2026 | 16:12
  • 543
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Интер 2:0 Торино, символичните домакини направиха огромна крачка към победата

Интер 2:0 Торино, символичните домакини направиха огромна крачка към победата

  • 4 фев 2026 | 23:09
  • 1917
  • 1
Манчестър Сити 3:0 Нюкасъл, начало на втората част

Манчестър Сити 3:0 Нюкасъл, начало на втората част

  • 4 фев 2026 | 22:02
  • 3290
  • 10
БФС започва да анализира съдийските решения в поредица

БФС започва да анализира съдийските решения в поредица

  • 4 фев 2026 | 17:06
  • 8879
  • 40
Официално: Левски се раздели с Папи Галчев

Официално: Левски се раздели с Папи Галчев

  • 4 фев 2026 | 17:36
  • 16472
  • 30
Текпетей получил смъртни заплахи след мача с Левски - Лудогорец сигнализира властите

Текпетей получил смъртни заплахи след мача с Левски - Лудогорец сигнализира властите

  • 4 фев 2026 | 14:46
  • 20443
  • 210
Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

  • 4 фев 2026 | 12:01
  • 26430
  • 66