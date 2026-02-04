Моника Берова: Доста млад отбор сме и още се нагаждаме една с друга

Волейболистката на Славия Моника Берова смята, че съставът е изграден от много млади състезателки и младостта, до известна степен, пречи на "белите" да постигат победи. Столичните волейболистки загубиха гостуването си на Драгоман с 2:3 гейма от 12-ия кръг на женската "Demax+" лига.

"Малко не ни достигна. Играхме на приливи и отливи, бяхме притеснени през повечето време, което не ни се отрази добре. Драгоман имаха много голяма публика, която не ни помогна, но е нормално. Просто не ни достигна малко. Доста млад отбор сме, още се нагаждаме една с друга, липсва ни тази увереност, която трябва да имаме. Трябва да оправим някои технически неща. Гледам с оптимизъм. Надявам се да се селектираме по-добре и да се надъхаме една от друга", сподели тя след срещата пред БНТ.