  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Иван Димитров: Играхме цял мач с напрежение

Иван Димитров: Играхме цял мач с напрежение

  • 4 фев 2026 | 22:25
  • 183
  • 0
Играхме цял мач с напрежение. Целият отбор играхме напрегнато и с много лични грешки. Това беше разликата в целия мач. Това каза пред БНТ старши треньорът на Славия Иван Димитров след поражението с 2:3 гейма от Драгоман в най-оспорвания мач от 12-ия кръг на женската "Demax+" лига.

Драгоман сломи Славия след петгеймова драма
Той коментира и темата със Симона Бакърджиева, която отсъства от състава.

Симона Бакърджиева: Ще нося короната за Мис България със същата гордост, с която нося екипа на Славия
"Не знам точно къде е. Тя сама реши да прекъсне с волейбола, това си е нейно решение. Всеки има причини за всичко. Преди да стане "Мис", беше волейболистка в Славия и трябва да защитава Славия, за мен. Нямам лоши чувства към нея, благодаря й за годините в Славия, тя го реши. Ние сме млад отбор и не можем да изиграем два мача последователни", каза още Димитров.

