Кортина е строителна площадка два дни преди старта на Олимпиадата

Кортина д'Ампецо все още е строителна площадка само два дни преди началото на Зимните олимпийски игри. Това съобщи специалният пратеник на Sportal.bg Александър Гигов и допълни, че метеорологичните условия влошават подготовката за старта на Милано - Кортина 2026.

"Тук всичко все още не е напълно готово за старта. Голяма част от Кортина д'Ампецо е строителна площадка. Непрестанният дъжд и снеговалеж затруднява придвижването в олимпийските дестинации. Спортистите са си в олимпийското село, а другите да се оправят. Очаквайте най-интересните новини около Олимпийските игри в нашите включвания", каза Гигов.