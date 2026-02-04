Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Кортина е строителна площадка два дни преди старта на Олимпиадата

Кортина е строителна площадка два дни преди старта на Олимпиадата

  • 4 фев 2026 | 18:15
  • 338
  • 0
Кортина е строителна площадка два дни преди старта на Олимпиадата

Кортина д'Ампецо все още е строителна площадка само два дни преди началото на Зимните олимпийски игри. Това съобщи специалният пратеник на Sportal.bg Александър Гигов и допълни, че метеорологичните условия влошават подготовката за старта на Милано - Кортина 2026.

"Тук всичко все още не е напълно готово за старта. Голяма част от Кортина д'Ампецо е строителна площадка. Непрестанният дъжд и снеговалеж затруднява придвижването в олимпийските дестинации. Спортистите са си в олимпийското село, а другите да се оправят. Очаквайте най-интересните новини около Олимпийските игри в нашите включвания", каза Гигов.

