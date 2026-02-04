Популярни
Българският шампион получи покана за световните картинг финали в Льо Ман

  • 4 фев 2026 | 18:03
  • 136
  • 0
Българският шампион получи покана за световните картинг финали в Льо Ман

Българският картинг състезател Стилиян Ралчев получи официална покана за участие в Sodi International Finals, които ще се проведат от 20 до 23 май 2026 година във Франция, на легендарната писта в Льо Ман. Ралчев ще се състезава в категорията Sprint Cup, където ще премери сили с най-добрите пилоти от цял свят.

Поканата е резултат от силните му изяви през сезона, в който Стилиян стана национален шампион в Sodi серии, утвърждавайки се като един от най-перспективните млади пилоти в българския картинг.

През последния сезон Ралчев се състезава както в спринт дисциплините, така и в категорията за издръжливост, включително в Европейския шампионат по издръжливост. Той натрупа сериозен международен опит, след като през 2025 година участва и на световните финали в Испания на пистата KartCenter Campillos.

„Не отивам във Франция просто да участвам. Отивам да покажа защо съм национален шампион и защо името ми заслужава да бъде запомнено“, коментира Ралчев.

Младият пилот продължава активната си подготовка, като се състезава редовно на писти в България и Гърция, с амбицията да постигне най-доброто си представяне във Франция.

Снимки: Karting Events Bulgaria

