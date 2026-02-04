Популярни
  Други спортове
  2. Други спортове
  3. България с първо участие във форум на Средиземноморската хандбална конфедрация

България с първо участие във форум на Средиземноморската хандбална конфедрация

  4 фев 2026 | 17:01
  • 213
  • 0
България с първо участие във форум на Средиземноморската хандбална конфедрация

България ще запише първо участие във форум на Средиземноморската хандбална конфедерация, съобщават от Българската федерация по хандбал (БФХандбал).

След официалното приемане на БФХандбал за асоцииран член на конфедерацията, което се случи по време на конгреса на Международната централа в Кайро през 2025 година, сега България ще участва в 19-ите Открити средиземноморски игри за девойки до 16 години. Проявата ще се проведе от 8-и до 15-и февруари в Косово.

В столицата Прищина ще премерят сили 12 отбора, които са разделени в две предварителни групи. България попадна в група с Испания, Турция, Румъния, Черна гора и домакина Косово. В другата група ще спорят съставите на Хърватия, Република Северна Македония, Словакия, Гърция, Италия и Словения. Първенците от двете групи ще се срещнат на финала, а тимовете заели втори места ще спорят за бронзовите медали. Съответно третите за пето място, четвъртите за седмо и т.н.

Интересен е регламентът за провеждане на срещите. Мачовете ще бъдат в три полувремена от по 15 минути. За победа във всяка една от третините ще се присъжда по 1 точка, а за равенство - половин. Крайният победител в мача взема 2 точки, а при равенство отборите делят по 1, уточняват още от БФХандбал.

Старши треньорът на българския тим Миглена Христова е селектирала 16 състезателки, като 15 от тях са от клубовете в страната. В състава е и състезаващата се в Норвегия Йоана Ценкина. Отборът ще се събере утре (5 февруари) и ще проведе тридневен лагер в София, с двуразови тренировки в хандбалната зала на НСА. Планирана е и контролна среща в събота (7 февруари) със състава на ЦСКА-Младост. В неделя тимът ще отпътува към Прищина.

Девойките ще започнат участието си в проявата с двубой срещу Румъния в понеделник (9 февруари). В следващите дни са двубоите с Косово, Испания, Турция и Черна гора.

