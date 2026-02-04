Седем мача в НБА тази нощ

Тази нощ битките в НБА продължават с нови седем мача от редовния сезон. Ще станем свидетели на някои доста любопитни сблъсъци. Тук може да следите развитието им в реално време.

Нощта започва със супер сблъсък между Ню Йорк Никс и Денвър Нъгетс. Двата тима ще се изправят един срещу друг в "Медисън Скуеър Гардън" в 02:00 часа.

С половин час по-късно стартира двубоя на Торонто Раптърс и Минесота Тимбъруулвс, който също обещава да е доста любопитен.

В 03:00 часа има два мача. В първия от тях Милуоки Бъкс приема Ню Орлиънс Пеликанс.

По същото време е и друг от доста любопитните сблъсъци на нощта между Хюстън Рокетс и Бостън Селтикс.

В 04:30 часа обаче е голямото дерби днес. Един срещу друг се изправят вторият срещу първия в класирането на Запад, съотвитно Сан Антонио Спърс и Оклахома Сити Тъндър.

Доста по-малко искри очакваме в следващия мач между Сакраменто Кингс и Мемфис Гризлис с начален час 05:00.

За финал предстои нов интригуващ двубой, който противопоставя Лос Анджелис Клипърс срещу Кливланд Кавалиърс в 05:30 часа.