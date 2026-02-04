Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Балкан се похвали с нов чужденец

Балкан се похвали с нов чужденец

  • 4 фев 2026 | 16:24
  • 230
  • 0
Балкан се похвали с нов чужденец

Отборът на Балкан се похвали с ново попълнение. Това е американският баскетболист Джейлън Джонсън.

"Добре дошъл, Jalen Johnson! Джейлън е висок 201 см. и играе на позиция леко крило. На колежанско ниво той играе за Tennessee, където оставя добри впечетления. След колежа продължава професионалната си кариера в G лигата на NBA.✊🏼Крилото идва от Косовската Супер лига, където е бил част от тима на KB Rahoveci 029. Срещу името си остава средни показатели от 11.8 точки, 5.8 борби и 1.2 асистенции за 5 мача. Пожелаваме му успех със зеления екип!", написаха в профилите си в социалните мрежи от ботевградския тим.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Кръг №26 в Евролигата завършва с мач в Италия

Кръг №26 в Евролигата завършва с мач в Италия

  • 4 фев 2026 | 16:18
  • 189
  • 0
Какво предстои в кръг №20 от Sesame НБЛ

Какво предстои в кръг №20 от Sesame НБЛ

  • 4 фев 2026 | 16:12
  • 199
  • 0
ЛеБрон, Дюрант и Къри в един отбор за Мача на звездите

ЛеБрон, Дюрант и Къри в един отбор за Мача на звездите

  • 4 фев 2026 | 14:18
  • 537
  • 0
Джеймс Хардън преминава в Кливланд

Джеймс Хардън преминава в Кливланд

  • 4 фев 2026 | 13:21
  • 975
  • 3
Никола Вучевич си тръгва от Чикаго и поема в друга посока

Никола Вучевич си тръгва от Чикаго и поема в друга посока

  • 4 фев 2026 | 13:09
  • 713
  • 0
Джарън Джаксън-младши сменя Мемфис Гризлис с Юта Джаз

Джарън Джаксън-младши сменя Мемфис Гризлис с Юта Джаз

  • 4 фев 2026 | 12:27
  • 832
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Текпетей получил смъртни заплахи след мача с Левски - Лудогорец сигнализира властите

Текпетей получил смъртни заплахи след мача с Левски - Лудогорец сигнализира властите

  • 4 фев 2026 | 14:46
  • 8967
  • 75
Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

  • 4 фев 2026 | 12:01
  • 15566
  • 34
"Бизнесът за Пловдив" прати писмо до МВР, МВнР и ДАНС заради Хуан Переа

"Бизнесът за Пловдив" прати писмо до МВР, МВнР и ДАНС заради Хуан Переа

  • 4 фев 2026 | 10:19
  • 28643
  • 125
Анализът на Нико Петров: Левски изглеждаше като юношески отбор срещу Лудогорец

Анализът на Нико Петров: Левски изглеждаше като юношески отбор срещу Лудогорец

  • 4 фев 2026 | 12:14
  • 23138
  • 36
Златева бясна на Добрев: Дубай, Малдиви и оставка, която никой не е виждал!

Златева бясна на Добрев: Дубай, Малдиви и оставка, която никой не е виждал!

  • 4 фев 2026 | 09:59
  • 14104
  • 33
Българските олимпийци пристигат в Италия с много талант, надежди и оптимизъм

Българските олимпийци пристигат в Италия с много талант, надежди и оптимизъм

  • 4 фев 2026 | 11:05
  • 5619
  • 2