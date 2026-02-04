Балкан се похвали с нов чужденец

Отборът на Балкан се похвали с ново попълнение. Това е американският баскетболист Джейлън Джонсън.

"Добре дошъл, Jalen Johnson! Джейлън е висок 201 см. и играе на позиция леко крило. На колежанско ниво той играе за Tennessee, където оставя добри впечетления. След колежа продължава професионалната си кариера в G лигата на NBA.✊🏼Крилото идва от Косовската Супер лига, където е бил част от тима на KB Rahoveci 029. Срещу името си остава средни показатели от 11.8 точки, 5.8 борби и 1.2 асистенции за 5 мача. Пожелаваме му успех със зеления екип!", написаха в профилите си в социалните мрежи от ботевградския тим.